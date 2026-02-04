FOTO Poznata Splićanka javno se obratila bivšem partneru s kojim ima sina, evo što mu je poručila

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić u utorak je na svojim društvenim mrežama podijelila objavu u kojoj je podržala bivšeg partnera, pisca Hrvoja Šalkovića, koji je sudjelovao u popularnom kvizu Potjera na HRT-u. "Tata je večeras kapetan u ‘Potjeri’! Kakav god rezultat bio, i Marat i ja smo ponosni na tebe i uvijek imaš našu podršku, jer mi znamo koliko znaš i što sve znaš! Bravoooo, tata! Idemo dalje, samo jako!" - napisala je Ana, a ubrzo su uslijedili brojni pozitivni komentari. “Kako si lijepo napisala objavu, bravo Ana!”, “Svaka čast, nema veze što niste zajedno, lijepo je vidjeti da ste u dobrim odnosima, to je danas rijetkost”, “Kako je ovo prekrasno, bilo bi divno doživjeti ovakav skladan odnos”, komentirali su pratitelji. Među njima je bio i voditelj Tarik Filipović koji je poručio da očekuje Šalkovića u kvizu Milijunaš, na što je Ana odgovorila potvrdno.

Hrvoje Šalković u Potjeri je imao lovkinju Moranu Zibar, a s još dvojicom natjecatelja uspio je doći do završne potjere. Iako nisu osvojili nagradu, imali su priliku ponovno sudjelovati u popularnom kvizu. “Sinu već godinama govorim da pravi frajer nije onaj koji se hvali novcem ili skupim automobilima, nego onaj koji dominira u Potjeri. A to je Morana. Sine, pogledaj ovu ženu, to je pravi frajer, odnosno frajerica!”, poručio je Šalković na kraju emisije, vidno emotivan.

Podsjetimo, Hrvoje i Ana su bili u vezi od 2014. do 2017. godine te su dobili sina Marata. Iako više nisu zajedno, održavaju prijateljske odnose. Ana je ubrzo nakon prekida odnosa započela vezu s psihijatrom Boranom Uglešićem, s kojim je kasnije i uplovila u brak.