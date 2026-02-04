Naši Portali
120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
Teo Grčić

Popularni vladar splitskog noćnog života najavio prvi slavljenički koncert za svoj rođendan 24. veljače

VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 12:45

Bit će to još jedan u nizu njegovih upečatljivih nastupa, doživljaj nakon kojega više nitko nema potrebu ići dalje u provod jer Teo Grčić proslavio se upravo po tome da na svojim nastupima izvuče i zadnji atom energije iz publike koja potom kući odlazi puna dojmova i 'pozitivno' iscrpljena

Splitski glazbenik Teo Grčić, koji se prethodne godine prometnuo u glavnog zabavljača i vladara noćnog života u gradu pod Marjanom i diljem Dalmacije, najavio je konačno svoj prvi samostalni, a ujedno i slavljenički koncert. U dvorani Lora u Splitu u utorak 24. veljače s početkom u 20 sati okupit će Teo nesumnjivo brojne obožavatelje njegove specifične interpretacije i energičnog nastupa, a šuška se i o dolasku mnogih estradnih zvijezda koji se s ovim talentiranim glazbenikom javno druže i često zajedno nastupaju. Bit će to još jedan u nizu njegovih upečatljivih nastupa, doživljaj nakon kojega više nitko nema potrebu ići dalje u provod jer Teo Grčić proslavio se upravo po tome da na svojim nastupima izvuče i zadnji atom energije iz publike koja potom kući odlazi puna dojmova i 'pozitivno' iscrpljena.

Foto: Vatroslav Divić

- Veljača, mjesec u kojem sam rođen, i u kojem sam započeo svoju profesionalnu glazbenu karijeru, kao izvođač i autor, još će jednom u mom životu biti od izuzetnog značaja  jer ćemo zajedno proslaviti 6 godina mog profesionalnog i uzbudljivog glazbenog puta kao i mojih 37 godina života. Svašta se kod mene događalo zadnjih godina, sve se odvija jako brzo, energično, svaki dan je novo uzbuđenje, a svaki koncert novi izazov. Publika me prati evidentno i na tome im puno hvala jer se već datumi do kraja ove godine pune i rezerviraju nezamislivom brzinom. Nemam nekakav poseban recept zašto je to tako, ali uvijek kažem da kad sam se odlučio baviti ovim poslom, odlučio sam sebe predati publici u potpunosti. Ja nisam tu da odgajam publiku i da im namećem neke formatirane trendove. Moj posao je da zabavim ljude, da se moji nastupi pamte i da svi odu kući prepuni pozitivnih dojmova i da, naravno, dođu na idući koncert ili zabavu, pojasnio nam je ovaj traženi glazbenik. 

On za sebe voli kazati da je istinski boem, netko sa starom, lutajućom dušom kojoj je bez jake emocije i bez milijardu novih iskustava i podražaja - jako dosadno. I ne može se zamisliti da bude dosadan ni sebi, a kamoli ljudima kojima je već nekoliko godina postao sinonim za najbolju zabavu bez cenzure.

- Na ovom koncertu 24. veljače slavit ćemo ljubav, život i ljude; slavit ćemo svaki ožiljak i osmijeh potpisan na unutarnju stranu naše kože, a bo'me i naš inat i hrabrost da se zabavljamo, družimo, pričamo i mislimo kako mi samo želimo. Kroz moje autorske pjesme i kroz obrade koje sam pripremio ispričat ću vam što je sve stalo u 13504 dana jednog života, jedne ideje i energije koja me usmjerava. Bit će jako puno ljudi koji su odigrali bitne uloge u cijeloj ovoj priči, isto tako i ekskluzivnih iznenađenja za one koji tu noć budu u dvorani. Ponekad mi dođe da svima sve otkrijem koliko ne mogu dočekati taj 24. veljače, ali onda se sjetim cilja i na kojem nivou sve pripremamo pa još jače čuvam naše 'tajne', znakovito je poručio Teo.

Ključne riječi
Teo Grčić showbiz

