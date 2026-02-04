Naši Portali
JUBILARNA

Snimljena 1.800 emisija popularnog HRT-ovog kviza „Potjera“

Foto: HRT
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 23:15

Jubilarna emisija ovog gledanog HRT-ovog kviza podudara se s jubilarnom godinom u kojoj se obilježava 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije

Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je snimila 1.800 emisiju svog popularnog kviza „Potjera“ koja će biti emitirana u četvrtak, 5. ožujka 2026. Jubilarna emisija ovog gledanog HRT-ovog kviza podudara se s jubilarnom godinom u kojoj se obilježava 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.

„Potjera“ je kviz znanja koji se na HTV-u prikazuje od 2013. a hrvatska je inačica licencnoga formata „The Chase“ koji se na britanskom ITV-u prikazuje od 2009. U kvizu četvero natjecatelja ponaosob igra protiv profesionalnoga “kvizaša” (“lovca”) koji ih nastoji onemogućiti u osvajanju novčane nagrade. Svi natjecatelji koji prođu izravno sučeljavanje s lovcem dolaze u završnu potjeru u kojoj zajednički pokušavaju obraniti dotad osvojeni novčani iznos.

FOTO 'Superpotjera'
1/10

U britanskom je originalu šestero “lovaca” od kojih je najpoznatiji Mark Labbett (The Beast), a u hrvatskoj ih je inačici četvero: Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa. Svoju veliku popularnost i konstantnu visoku gledanost kviz uvelike duguje njihovu svježem i individualiziranom načinu predstavljanja znanja.

„Kviz se najranije povezuje s kraljem Edipom i zagonetkama koje mu je postavljala Sfinga, a on na njih uspješno odgovarao. Nevjerojatno, ali mi smo danas s kvizovima na HRT-u nastavljači te tradicije koja svoje početke vuče još iz antike”, rekla nam je urednica Potjere Andrea Jukić Grković. Urednici za pitanja su Igor Gabor i Domagoj Jović, urednica za natjecatelje je Suzana Pardačer, redatelji su Snježana Kokanović, Lucija Večerina i Filip Lončarić, a voditelj Joško Lokas.
Ključne riječi
TV televizija HRT kviz potjera showbiz

