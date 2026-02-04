Naša pjevačica koja se okrenula vjeri: 'Kad sam u molitvi i kad sam u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar'

Nekadašnja pop zvijezda Albina Grčić danas korača putem duhovnosti, zamijenivši svjetla pozornice potragom za dubljim smislom. Suradnja s VIS Veritasom rezultirala je novom pjesmom koja joj je pružila dugo željeni mir i osjećaj ispravnog usmjerenja. ''Ova pjesma je stvarno nešto posebno i nadam se da će ljudi to prepoznati. Mislim da će ljudi na prvi takt osjetiti tu prisutnost Duha Svetoga. Jer stvarno ta pjesma uistinu u vama nešto zapali'', izjavila je Albina za IN magazin. Riječ je o skladbi ''Bolji plan'' autora Kristijana Jakšića, za koju Antonio Grkeš, osnivač i voditelj sastava VIS Veritas aeterna, ističe kako donosi svježinu i drugačiji zvuk u odnosu na njihova prethodna izdanja.

''Pjesma se zove ''Bolji plan'' autora Kristijana Jakšića. Posebna pjesma i na neki način daje nešto novo i neku svježinu u odnosu na zadnjih nekoliko pjesama, ako ništa drugačija je i posebna'', govori Antonio Grkeš. Iako nije potpisana kao autorica, Albina se u potpunosti poistovjetila s pjesmom, a u budućnosti planira i sama pisati duhovne tekstove. Njezina vjera proizlazi iz duboke zahvalnosti, a ne iz životnih nedaća. ''Ja moram priznati, meni nekako dano na znanje, dana mi je ta spoznaja i jako sam zahvalna na tome. Neki ljudi cijeli život traže i ne pronađu. Ja sam shvatila da sam ganjala Boga i drago mi je da mi se on očitovao i da sam u ovoj fazi života to uspjela pronaći. I mijenjat sebe, mijenjat na neki način ljude oko sebe, perspektivu i način života''. Uz unutarnju transformaciju, pjevačica je prošla i kroz vizualnu promjenu, pa je tako svoju prepoznatljivu plavu kosu zamijenila sasvim novim izgledom.

''Nije mi Bog rekao da promijenim kosu, haha odnosno boju kose ali eto, tako mi je došlo malo da osvježim. Plava je nekako moja boja i to je boja u kojoj se najviše vidim, malo za promjenu, zašto ne. A onda me moj frizer Ante ohrabrio i rekao neće to bit ništa teško vratit ćemo se mi u plavo kad dođe do toga, briga te mlada si možeš šta oćeš''.

Naša pjevačica se okrenula vjeri: 'Kad sam u molitvi i kad sam u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar'

Premda se siječanj često smatra najdepresivnijim razdobljem, Albina uz vjeru ne poznaje loše dane, već samo nove životne pouke. ''Meni više nema bolji ili lošiji dan, bolje razdoblje ili gore u godini. Kad sam u molitvi i kad sam u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar. Tako da možda neki poticaj onima koji se traže i ne mogu vidjeti ništa pozitivno u životu da daju priliku''. Kada je riječ o ljubavi i nogometašu Marku, Albina o tome priča tiho i sa smiješkom, ističući kako joj podrška stiže sa svih strana. ''Apsolutno svi ljudi koji me okružuju su mi podrška. I sve što radim, čuvaju mi leđa i tu su za mene. Vidim da sam neke ljude u obitelji uspjela i na njih utjecati, prenijeti im tu neku radost. Drago mi je da imam njihovu podršku i da su dio ovog mog puta, jer to je najbitnije''.