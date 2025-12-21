Kralj Charles III. bratu je oduzeo sve titule, uključujuči prinčevsku, koju je stekao po rođenju kao sin monarha

Naslovnica najpoznatijeg svjetskog tabloida, britanskog The Suna, na kojoj je glavni naslov bio "Andrew, nekad znan kao princ", sve je rekla. Omiljeni sin pokojne kraljice Elizabete II., donedavno poznat kao princ Andrew, što je titula koja mu je pripala rođenjem, kao sinu suverena, i kao vojvoda od Yorka, što je titula koju mu je dodijelila kraljica, danas je obični građanin Velike Britanije Andrew Mountbatten Windsor. Osramoćen i posramljen, građanin Andrew ostao je bez svih titula, koje mu je oduzeo brat, kralj Charles III. Prvi je to takav slučaj u tisućljetnoj povijesti britanske krune, što dovoljno svjedoči o razmjerima skandala u kojima je bivši princ jedan od aktera (da objasnimo, bilo je i prije skandaloznih slučajeva, ali tada se nisu gubile titule, već glava). A skandal u koji je do grla umočen najdraži kraljičin sin svijetu je poznat kao "slučaj Epstein", koji je otkriven još prije 20 godina, točnije 2005. kada je obitelj 14-godišnjakinje vlastima prijavila bankara Jeffreya Epsteina uz tvrdnje da je djevojčica u njegovoj vili bila seksualno zlostavljana i maltretirana. Ta jedna prijava otkrila je, u godinama koje su dolazile, cijelo brdo, ma planinu sličnih i još gorih situacija. Duga je to i zamršena, prilično mučna priča o podvođenju djevojčica, u koju su uključeni brojni moćnici, a kako se klupko odmotavalo, obruč oko Andrewa se stezao. Njega je javno, imenom i prezimenom, prvo u istrazi, potom u medijima i na kraju na suđenju prozvala Virginia Giuffre, koja je do detalja prepričala kako je i kada upoznala tadašnjeg princa te ga optužila da je s njom tri puta spolno općio dok je bila maloljetnica. Andrew je sve te optužbe odbacio i govorio je da uopće ne zna tko je Virgina. Kad je suočen s dokazima – slikama na kojima su zajedno – tvrdio je da je riječ o fotomontaži. Sudski vještaci utvrdili su da su fotografije autentične. Andrew je to i dalje osporavao i tvrdio da je nevin, ali više mu nitko nije vjerovao. Čak ni kraljica, koja je sklopila nagodbu s Virginijom i isplatila joj 12 milijuna dolara. Kraljevska obitelj mislila ja da je time kupila mir. I možda bi tako i bilo da se Andrew nije sam, ponovno, ukopao. Naime, gostujući na BBC-ju tvrdio je da je sve kontakte s Epsteinom prekinuo davno, još negdje 2008. Međutim, nedavno su iz fajlova istrage u sagi Epstein iscurili mailovi koji jasno pokazuju da su princ i Epstein svoju komunikaciju nastavili i vodili još godinama.



Princ je ponovno uhvaćen s prstima u pekmezu i upravo je to posljednje otkriće natjeralo kralja da mu ukine sve titule. Kraljevski kroničari diljem svijeta tvrde da je vladavina Charlesa III. samo tranzitna i da će biti kratka (zbog njegovih godina i zdravstvenog stanja) te da se na ovaj potez odlučio kako bi te muke poštedio budućeg kralja, svog prvorođenog sina Williama, princa od Walesa. Drugi pak ističu da je ovim potezom ipak osigurao postiđenom bratu sigurnost. Naime, osim bez svih titula, Andrew je ostao i bez prava na doživotni najam palače Royal Lodge te je prisiljen preseliti se u Sandringham, na imanje koje je, za razliku od ostalih nekretnina, u privatnom vlasništvu kraljevske obitelji. Kralj će mu iz svog džepa, osim krova nad glavom, osigurati i džeparac te osiguranje. Bilo je jako važno naglasiti da to kralj plaća svojim novcem, a ne novcem poreznih obveznika. Još jedan poguranac ovakvoj kraljevoj drastičnoj i brzoj odluci bio je i izlazak knjige Virginije Giuffre "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" ("Ničija djevojka: Memoari o preživljavanju zlostavljanja i borbi za pravdu"), koja je svjetlo dana ugledala 21. listopada ove godine, u kojem žrtva do u detalje opisuje kako su izgledali susreti s brojnim svjetskim moćnicima, uključujući i sva tri susreta s princem Andrewom. Virgina Giuffre, nažalost, u travnju ove godine oduzela si je život, ali njezina suradnica i koautorica knjige Amy Wallace tvrdi da ima sate i sate snimljenih razgovora u kojima se spominju imena najmoćnijih ljudi na svijetu, a koji nisu spomenuti u knjizi. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump, čije ime se također često spominje u korelaciji s Epsteinom, čini sve kako bi stopirao detalje iz spisa. Međutim, svako malo sudac odobrava da se oznaka tajne skine s pojedinih dokumenata pa detalji na kapaljku dolaze do javnosti. Svaki od njih uvijek i iznova bude šokantniji od onog prijašnjeg.



U knjizi Giuffre tvrdi i da je imala spolne odnose s princem Andrewom tri puta, jednom u društvu Epsteina i "otprilike osam drugih mladih žena". Princ Andrew, koji je 2022. postigao financijsku nagodbu s Giuffre, neprestano poriče bilo kakvu krivnju. Knjiga opisuje mrežu bogatih i utjecajnih ljudi koji su iskorištavali mlade žene. U središtu tog sustava bili su Epstein i njegova bivša djevojka Ghislaine Maxwell, koja trenutačno izdržava kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Giuffre piše da se i desetljećima kasnije još uvijek sjeća straha koji je osjećala pred njima. Velik dio knjige sadrži potresne opise sadističkog zlostavljanja kojem ju je Epstein podvrgavao. Epstein ju je, piše, prisiljavao na sado-mazo odnose za koje je rekla: "Nanosili su mi toliku bol da sam se molila da izgubim svijest".



Giuffre u memoarima opisuje kako je prvi put upoznala princa Andrewa u ožujku 2001. godine. Maxwell ju je tada probudila i rekla da će to biti "poseban dan" te da će "kao Pepeljuga upoznati zgodnog princa". Kada ga je upoznala, Maxwell je rekla Andrewu da pokuša pogoditi koliko ima godina. Princ, tada 41-godišnjak, "pogodio je točno: sedamnaest", napisala je Giuffre. "Moje su kćeri samo malo mlađe od tebe", rekao joj je tada. Te večeri posjetili su londonski klub Tramp s Epsteinom i Maxwell, u kojem se, tvrdi Giuffre, "princ jako znojio". Na putu natrag u Maxwellinu kuću Maxwell joj je rekla: "Kad dođemo kući, učini za njega ono što činiš za Jeffreya."



"Bio je dovoljno ljubazan, ali ipak umišljen, kao da misli da mu seks sa mnom pripada po rođenju", napisala je. Sljedećeg jutra Maxwell joj je rekla da je bila dobra i da se princ zabavio. Giuffre je dodala da se "nije osjećala dobro" te da joj je Epstein uskoro dao 15.000 dolara "za uslugu čovjeku kojeg su tabloidi zvali 'Razvratni Andy'". Drugi put, tvrdi, spavala je s princem u Epsteinovoj kući u New Yorku, a treći put na njegovu privatnom otoku, tijekom "orgije". "Epstein, Andy, oko osam drugih djevojaka i ja smo se seksali", piše Giuffre. "Druge djevojke izgledale su mlađe od 18 godina i nisu govorile engleski. Epstein se smijao govoreći kako su to najlakše djevojke za druženje jer ništa ne pitaju i ne traže", napisala je. U knjizi spominje i nagodbu izvan suda s princem Andrewom 2022. godine, napominjući da je pristala na jednogodišnju zabranu javnog govora jer je "to princu bilo važno, kako bi Platinasti jubilej njegove majke prošao bez dodatnih skandala".



Iako su njezine tvrdnje o princu Andrewu već godinama predmet britanskih medija, knjiga ide daleko šire, ispunjena je detaljima o Epsteinovoj mreži trgovine seksom. Giuffre piše da su djevojke morale izgledati kao djeca te da su poticali njezin poremećaj u prehrani.

"Tijekom godina s njima prosljeđivali su me desecima bogatih i moćnih ljudi. Redovito su me koristili i ponižavali, ponekad gušili i tukli, krvarila sam. Vjerovala sam da ću umrijeti kao seksualna robinja", napisala je.



Epstein je 2008. osuđen na Floridi zbog podvođenja maloljetnice, a 2019. umro je u zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima. Kad opisuje kako se uopće našla u ovom paklu kao djevojčica, Virginija otvoreno govori o tome da je imala teško djetinjstvo u kojem ju je još od malena seksualno zlostavljao otac. Kad je zakoračila u tinejdžersku dob, postala je problematična, bježala je od kuće, prosila na cesti i pokušavala naći svoj put u svijetu. Kao 16-godišnjakinji otac joj je našao posao u luksuznom resortu Mar-a-Lago na Floridi, u kojem je on radio na teniskim terenima. Resort je, inače, bio i ostao u vlasništvu današnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Virginija je u wellnessu resorta slagala ručnike i maštala o tome da postane licencirana maserka. Tamo je upoznala Maxwell, koja joj, kaže, prišla i iskreno ponudila pomoć. "Bila je beskrajno ljubazna i draga i rekla je kako ona i njezini prijatelji pomažu edukaciji siromašne djece. Obećala mi je pomoć s edukcijom oko masaža i povela me u Epsteinovu palaču." I zaista, tamo ju je dočekala edukacija, ali ne onakva kakvu je zamišljala. Sljedećih dana morala je spolno općiti s Epsteinom, a Maxwell ju je podučavala kako da zadovolji muškarca. Nakon odrađenog "posla" dali su joj 200 dolara i rekli da sljedeći put dovede i prijateljicu.



"Imali su sjajno razrađenu taktiku. Maxwell je targetirala ranjive djevojčice koje su joj vjerovale jer je žena. Da mi je tako prišao muškarac, ja bih pobjegla. Od žene ne očekuješ da je seksualni predator", napisala je Virginija u knjizi te objasnila kako je sve to funkcioniralo: "Rekli bi mi: 'Dovedi prijateljicu i dobit ćeš 400 dolara.' Na taj su me način uvukli u priču, učinili da se osjećam kao sudionik i kupili su moju šutnju. Uostalom, meni se tada 400 dolara činilo jako puno. Ta piramidalna shema godinama je funkcionirala i stalno su dolazile nove i sve mlađe djevojke", kaže u knjizi Giuffre. Ona je, dodaje, u tome bila prilično loša i dovela je tek nekoliko prijateljica, ali, kaže u knjizi, a rekla je i u posljednjem intervjuu koji je dala, da je najviše progoni to što je još nekog uvukla u pakao u kojem je bila. A da je riječ o paklu, svjedoči baš svaka rečenica ove knjige. Od eksplicitnog opisivanja pojedinih seksualnih odnosa koje je jedva preživjela, preko lažiranja izvještaja iz bolnice, do mreže ljudi koji su u tome sudjelovali, a nikome ništa nisu rekli. "Spremačice, vozači, osiguranje, svi su oni znali što se događa i šutjeli su. Liječnici, medicinske sestre – dolazili su, testirali nas na spolne bolesti, brinuli se o kontracepciji – i šutjeli. Kad sam pala u depresiju, odveli su me psihijatru koji me pitao zašto tako mlada trebam antidepresive. Rekla sam mu: 'Zato što me seksualno iskorištavaju stariji muškarci', nasmijao se i propisao mi terapiju. Ta mreža bila je toliko raširena i nije bilo izlaza", iskrena je Virginija.



Opisuje i slučajeve kad su je tjerali na višesatni seks s različitim muškarcima u privatnom avionu, na orgije, te da je Epstein sve snimao kako bi kasnije te ljude koje je "častio" maloljetnicama mogao ucjenjivati. "Sve prostorije u kojima samo boravili bile su pod kamerama, soba, WC, tuš...", piše Giuffre. Princa Andrewa viđala je, kaže, u tim druženjima kad se u odaje povlačio i s drugim djevojkama, a posljednji put sreli su se na proslavi rođendana Naomi Campbell, s kojeg postoji i slika tada 17-godišnje Virginije i brojnih bogatih i slavnih, uključujući i princa. Naravno, on se toga ne sjeća te tvrdi i dalje da nikad nije upoznao Virginiju. Međutim, koristeći svoju poziciju, naručio je privatnu istragu i tražio da se "iskopa sva moguća prljavština o njoj" kako bi je diskreditirao. Policija istražuje tvrdnje da je Andrew zloupotrijebio policijsku zaštitu. Metropolitanska policija objavila je da "aktivno ispituje" medijske navode prema kojima je princ Andrew pokušao preko svog policijskog tjelesnog čuvara doći do osobnih podataka Virginije Giuffre. Prema pisanju Mail on Sundaya, princ je to tražio neposredno prije nego što je taj list u veljači 2011. objavio njihovu zajedničku fotografiju, dajući tjelesnom čuvaru njezin datum rođenja i broj socijalnog osiguranja.



Dai Davies, bivši šef kraljevske zaštite u Scotland Yardu, rekao je za BBC da je riječ o "skandaloznom" slučaju koji "treba do kraja istražiti". "Ako postoji ikakav dokaz o kaznenom djelu, bilo prema zakonu o zaštiti podataka ili zloporabi položaja, to treba ozbiljno razmotriti i proslijediti tužiteljstvu", rekao je Davies. Sada kad je običan građanin i kad mu titule ne nude imunitet, Andrew može biti uhićen, odveden na ispitivanje i biti pod aktivnom istragom. Baš kao svaki drugi kraljev podanik.



Monarhija je učinila svoje, preživjela je još jedan skandal i javno se odrekla Andrewa, ali se, kao i uvijek prije, pobrinula za svojeg devijantnog člana (dovoljno se sjetiti vojvode od Windsora, bivšeg kralja Edwarda VIII. koji je nakon abdikacije i dalje živio kao bubreg u loju). On će nastaviti sa životom na visokoj nozi o tuđem trošku, kao što je živio i svih ovih godina, samo više, jadan, neće biti princ. Žrtve će u međuvremenu pokušati tražiti i istjerati pravdu. Nakon što se Virginija ubila, policiji se javilo još osam djevojaka koje su doživjele slično ili isto. Imena koja se spominju prilično su moćna. Bill Clinton, Donald Trump i Bill Gates samo su neki od moćnika za koje se nagađa da su bili upetljani i u "Epstein sagu". U SAD-u je još velik broj spisa vezanih za ovaj slučaj skriven od javnosti, a kao što smo rekli, aktualni predsjednik trudi se da to tako i ostane. Međutim, svi stručnjaci koji se bave konkretnim slučajem i pokušavaju raspetljati ovaj labirint bogatih i moćnih tvrde da će u godinama koje dolaze istina izaći na vidjelo. Istina koja nije nimalo lijepa.