Naš poznati chef izgubio je 26 kilograma, a ovako je izgledao prije: Uskratio sam si tonu smeća

Poznati hrvatski chef i bivši član žirija Masterchefa Mate Janković smanjio je tjelesnu masu značajno u posljednjih nekoliko godina i javno je govorio o tome kako je došao do mršavije linije. Isticao je kako je za njega ključno bilo izbacivanje ugljikohidrata, šećera i nezdravih namirnica te alkohola te je tako izgubio 26 kilograma. - Sjećam se kad sam odlučio živjeti neporočno, imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose. Otišao sam s frendom na basket, ideja je bila da igramo do 12. Jedva smo došli do 3. Em je bio prisutan nedostatak talenta em mi je kondicija bila u predinfarktnom stanju. Bio sam hodajuća mješina. Vreća krumpira s nogama. Malo po malo počeo sam s hodanjem, igranjem košarke, ali i vrlo balansiranom prehranom - napisao je Mate u jednoj od svojih objava na Facebooku.

- Uskratio sam si tonu smeća i u potpunosti izbacio alkohol. Na većini druženja prijatelji bi za mene imali neke sokove ili 'kombuchu'. Niti jedan od pravih prijatelja niti jednom mi nije ponudio alkohol niti pametovao mi oko te odluke. Naglasak na 'pravi prijatelji'. Počeo sam plivati s drugom Ribafish i napravio zdravu tranziciju prema disciplini. Krenuo sam u teretanu a rezultati su polako bili vidljivi. Malo po malo kile su se počele topiti, a tijelo mi se počelo transformirati. Trenirao sam gotovo svaki dan, a nekad i dva puta dnevno - priznao je Mate u toj objavi. Priznao je kako je u trenutku kada je došao do 100 kilograma osjetio kako se proces mršavljenja usporio i tada je odlučio izbaciti slatko iz prehrane.

- Ako niste bolesni, kile su posljedica niza loših odluka i načina života koji vodite. U pravilu problemi su puno gori i veći od malo kolaca. Ne pitajte sebe kako da izgubite kile, to je najgori motiv. Stati u hlače i haljinu nije dosta. Gledajte kako da si promijenite život. Za to treba odricanja i proces nije lagan. Ne možete očekivati promjene, a nastaviti sa starim navikama. Nagrada ste Vi u svom boljem izdanju svaki dan. Vjerujte mi na riječ - isplati se. Toliko mudrosti od mene. Prvi i zadnji put - napisao je tada Mate u svojoj objavi na društvenim mrežama.