Ratni dragovoljac s PTSP-om živi od 206 eura: Ukinuli mu invalidninu, a inkluzivni dodatak nisu priznali

Dragovoljac i hrvatski ratni vojni invalid Emir Cakić od prosinca 2025. prima od države samo zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu od oko 206 eura nakon što mu je Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Samobor, odbio pravo na inkluzivni dodatak i ukinuo osobnu invalidninu od oko 262 eura.

Deset puta hospitaliziran

Emir Cakić od rata ima PTSP i niz drugih teških dijagnoza, deset je puta hospitaliziran u Klinici za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru i 16 se godina liječio; njegova medicinska dokumentacija teži cijeli kilogram. Na pitanje što mu nakon svega ovoga znači povišica osnovice zajamčene minimalne naknade u visini od pet do deset eura, gorko se nasmijao. U njegovu slučaju to će vjerojatno značiti oko deset do maksimalno 20 eura više. Ne želi opisivati život na takvoj mizeriji. Samo kaže:

– Ja ne želim nikome zlo, a posebno ne nečijoj djeci, ali nakon onoga što su napravili djeci s teškoćama u razvoju tako da je i Ustavni sud morao reagirati, moram reći: "Niste, gospodo, za drugo nego da vam djeca žive od toga. Onda ćete shvatiti." I ono što nas branitelje posebno pogađa, svaki dan slušaš o brizi o građanima, o braniteljima... gledaš me u oči i praviš budalu od mene. To će mi presuditi, vjerujte – kaže Emir Cakić, rođeni Zagrepčanin koji je u rat dragovoljno otišao u rujnu 1991. Vraćali su ga tada više puta jer nije bilo dovoljno oružja, svi su mu govorili "nemoj biti glup", ali on nije odustajao.

Kaže, ne zbog Hrvatske, nego zbog ljudi koje su ubijali i žena, djece i staraca koje su tjerali iz njihovih kuća. Primljen je u Tigrove. Bile su mu 23 godine. Danas ima 57, teški je invalid bez radnog staža unatoč tomu što je godinama radio raznorazne poslove. Radio je na crno jer nije uspijevao dobiti stalno radno mjesto, pa i manjak staža "zahvaljuje" državi. Na ratištu je proveo godinu i pol dana, a na dubrovačkom je bojištu u vrijeme žestokih bitaka 1992. u teškim uvjetima kolabirao zbog alergijske reakcije. Upućen je u Zagreb u KB Dubrava gdje mu je dijagnosticirana upala pluća. Tijekom liječenja, mjesec i pol dana poslije, shvatio je da je izbačen iz svoje brigade, bez rješenja i ikakvog objašnjenja.

Nakon što je u prosincu 2023. donesen Zakon o inkluzivnom dodatku ministra Piletića – koji je tada izjavio kako "očekuje da će osobama s invaliditetom mjesečni prihodi porasti od 50 do 100 posto" te da će "u prvim mjesecima 2024. biti riješena golema većina zahtjeva" – Hrvatski zavod za socijalni rad bio je dužan pozvati Cakića kao branitelja sa statusom HRVI kako bi se reguliralo to njegovo pravo. To su i učinili u ožujku 2024., no inzistirajući na novoj medicinskoj dokumentaciji.

– Rekao sam im: sve imate, status hrvatskog ratnog vojnog invalida, radno potpuno nesposoban. Ja nemam nove nalaze u 2024., moje su zdravstvene teškoće trajne. Koja će kontrola pobiti rješenje HRVI? – kaže Emir Cakić navodeći da mu se nakon toga iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Samobor, kojem pripada, nisu javili sve do prosinca 2024., a onda dali rok od dva tjedna da pribavi novu dokumentaciju. U ožujku 2025. dobio je rješenje da ne ostvaruje pravo na inkluzivni dodatak zbog navodnog manjka medicinske dokumentacije u kojem ga ujedno izvješćuju da gubi pravo na osobnu invalidninu. Zakonski doista nije moguće istodobno primati inkluzivni dodatak i osobnu invalidninu jer bi inkluzivni dodatak trebao biti integrirana novčana naknada koja zamjenjuje prijašnje oblike pomoći, ali u slučaju Emira Cakića dogodio se sramotan presedan: nije mu odobren inkluzivni dodatak i istodobno mu je ukinuta osobna invalidnina. Toliko o zaklinjanju vladajućih u prava hrvatskih branitelja i građana općenito.

Nitko ne odgovara na žalbe

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić – reagirajući na pritužbu Emira Cakića u dopisu upućenom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – ocjenjuje da je rješenje Područnog ureda Samobor doneseno na "temelju pogrešno utvrđenih činjenica i pogrešne primjene materijalnog prava".

Među ostalim, Jurišić navodi kako "konstatacija službene osobe, voditelja postupka, da je za potrebe postupka vještačenja potrebna 'novija medicinska dokumentacija' niti jednom zakonskom uredbom nije potkrijepljena" te da je o relevantnosti priloženih nalaza isključivo pozvano odlučivati Vijeće vještaka. Pravobranitelj Jurišić ističe da je Cakić uložio žalbu koja još nije riješena, naglašavajući da je riječ o osobi s invaliditetom kojoj je ugrožena egzistencija jer više ne ostvaruje ni pravo na osobnu invalidninu, a da postupak traje dulje od dvije godine. Ocjenjujući rješenje o inkluzivnom dodatku nezakonitim i navodeći da Cakiću nitko ne odgovara na upite i žalbe ni iz Područnog ureda Samobor ni iz resornog Ministarstva, Jurišić traži da se provede izvanredni upravni nadzor u svim njegovim predmetima kao i da se požuri postupak po žalbi da bi se u ponovljenom postupanju donijelo novo, zakonito rješenje kojim će stranka ostvariti pravo na inkluzivni dodatak od 1. siječnja 2024.