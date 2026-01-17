Naši Portali
KALIFORNIJA

FOTO Paprene cijene! Ivanu Paradžiković šokirao račun koji je dobila u dućanu u Americi, kupila je samo nekoliko namirnica

Zagreb: Ivana Paradžiković, novinarka i urednica emisije Provjereno NoveTV
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 09:00

Na slici se vidi nekoliko sasvim uobičajenih proizvoda: kruh, jabuke, salata, pakiranje pureće šunke i sir – ukratko, stvari koje bi većina ljudi bez puno razmišljanja kupila za brzinski sendvič

Novinarka i voditeljica Ivana Paradžiković na Instagramu je podijelila story koji je mnoge iznenadio – fotografiju računa iz jedne američke trgovine i poruku o cijenama namirnica s kojima se susrela tijekom boravka u SAD-u. Na slici se vidi nekoliko sasvim uobičajenih proizvoda: kruh, jabuke, salata, pakiranje pureće šunke i sir – ukratko, stvari koje bi većina ljudi bez puno razmišljanja kupila za brzinski sendvič. No iznos na računu govori nešto sasvim drugo. Za “ovih par stvari”, kako je sama napisala, Ivana je platila više od 43 dolara.

Foto: Instagram

"Kao što sam vam rekla, ‘zdrava hrana’ je ovdje stvarno skupa. Pazite račun za ovih par stvari za sendviče sutra“, poručila je uz fotografiju, ne skrivajući iznenađenje cijenama.

Ivana se, inače, ovih dana nalazi u Kaliforniji, a posjetila je i kultni Venice Beach.  "Prava Kalifornija. Nakon nekoliko kišnih tjedana napokon je osvanuo dan za plažu. Od jutra bosi surferi trče po cesti jureći uloviti svoj val. Čekaju u ledenom oceanu satima za tih par sekundi užitka, dok ih svi promatraju s doka. Sve je predstava i svi su polugoli... bilo da trče, skejtaju, rolaju. Jedini zakon je kult tijela. Željni su pozornosti, publike" ispričala je i nastavila:  "Nitko nema problem sa snimanjem, dapače, uživaju pozirajući mi. Puše travu, ali s gađenjem gledaju one koji zapale cigaretu. Ovdje puše samo beskućnici. Jedini ispravan lik je ovaj što prosi kako bi si kupio travu. Naravno da sam mu dala. Sve drugo je samo tvornica iluzije. Tako je, čini mi se, Amerika zavladala svijetom. Kulturu hedonizma prodala nam je pod slobodu. Ali kad zažmirim, čujem Pepperse i sve je opet dobro. Tu negdje, na jednom od ovih krovova snimili su onaj kultni spot, The Adventures of Rain Dance Maggie." Cijelu objavu možete pogledati OVDJE.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
Zagreb: Ivana Paradžiković, novinarka i urednica emisije Provjereno NoveTV
1/18
Ključne riječi
Kalifornija račun Amerika Ivana Paradžiković showbiz

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!