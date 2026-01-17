Naši Portali
NOVI UDAR

Trump uveo carine za 8 europskih država: 'Zaigrali su opasnu igru koja nije održiva'

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Šimun Ilić
17.01.2026.
u 18:08

Trump je poručio da će carine od 10 posto na sav izvoz tih zemalja u SAD stupiti na snagu 1. veljače, dok bi se od 1. lipnja stopa povećala na 25 posto

Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 10 posto zemljama članicama NATO-a koje su rasporedile svoje vojnike na Grenland, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da su Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska stigle na Grenland „iz zasad nepoznatih razloga“, ocijenivši cijelu situaciju „vrlo opasnom za sigurnost i opstanak planeta“.

U novoj objavi na svojoj platformi Truth Social iznio je dosad najopsežnije i najtvrđe obrazloženje zašto smatra da bi Sjedinjene Države trebale preuzeti Grenland, uz istodobnu prijetnju uvođenjem carina europskim saveznicima. Trump tvrdi da su SAD desetljećima, pa čak i „stoljećima“, subvencionirale Dansku i zemlje Europske unije time što im nisu naplaćivale carine, a da je sada došlo vrijeme da Danska „uzvrati“, jer je, kako navodi, „svjetski mir na kocki“. U objavi ponovno ističe da Kina i Rusija žele Grenland te tvrdi da Danska nije u stanju obraniti taj teritorij, ironično dodajući da trenutačno ima tek „dva pseća zaprežna tima“ kao zaštitu.

Prema Trumpovim riječima, samo Sjedinjene Američke Države mogu učinkovito jamčiti sigurnost Grenlanda, ali i šire globalne sigurnosti. Posebno naglašava važnost modernih obrambenih sustava poput projekta „Golden Dome“, u koji SAD ulaže stotine milijardi dolara, tvrdeći da bi taj sustav mogao funkcionirati punim kapacitetom samo ako Grenland postane njegov dio. U istoj objavi Trump je oštro kritizirao odluku Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske da pošalju vojno osoblje na Grenland, ocijenivši to „vrlo opasnom situacijom za sigurnost i opstanak planeta“. Smatra da su te zemlje „zaigrale opasnu igru“ koja nije održiva.

Zbog toga je najavio da će od 1. veljače 2026. uvesti carine od 10 posto na sav izvoz tih zemalja u SAD, koje će od 1. lipnja porasti na 25 posto. Carine bi, prema njegovim riječima, ostale na snazi sve dok se ne postigne dogovor o „potpunoj i totalnoj kupnji Grenlanda“. Trump na kraju poručuje da su Sjedinjene Države otvorene za pregovore s Danskom i ostalim uključenim državama, unatoč svemu što su, kako tvrdi, SAD učinile za njih kroz desetljeća, uključujući sigurnosnu zaštitu.

