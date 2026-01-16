‘Zašto vam smeta ako pokažem da sam Hrvatica i katolkinja?’: Popularna kuharica zavapila

Poznata food blogerica Marija Herjavić Jerkić, koju pratitelji znaju po receptima koji slave domaću kuhinju, nedavno se osvrnula na temu koja je, čini se, i dalje osjetljiva na društvenim mrežama. U iskrenoj objavi progovorila je o reakcijama koje dobiva svaki put kada spomene svoju nacionalnu i vjersku pripadnost. "Zašto vam smeta ako pokažem da sam Hrvatica i katolkinja? Nikad neću na svom profilu ulaziti u politiku, ali ne mogu se oteti dojmu da svaki put kad objavim nešto vezano uz ljubav prema vjeri ili domovini, hrpa ljudi klikne unfollow", napisala je Herjavić Jerkić na svojim društvenim mrežama. Naglasila je kako te teme ne smatra političkima, već duboko osobnima.

U nastavku je objasnila kako ljubav prema vlastitom identitetu ne isključuje poštovanje prema drugima. "Zar ne smijem ponosno reći što sam i da volim svoje, bez da to mnogi shvate kao napad? U mojim se objavama nikad nije mogla naslutiti mržnja. Ljude dijelim prema tome jesu li dobre osobe ili ne. Ako ste me zapratili radi recepata, zar spomen moje vjere ili domovine umanjuje kvalitetu sadržaja koji vam se do tada sviđao?" upitala je pratitelje, potaknuvši raspravu.

Njezina je objava izazvala lavinu komentara u kojima je prevladala podrška. Mnogi su se složili kako javno iskazivanje pripadnosti ne bi smjelo biti razlog za osudu. “To je super, sami se filtriraju. Tebi sva podrška!”, “Zašto bi nekomu smetalo što javno priznaš da si Hrvatica i katolkinja? Svoje volimo, a tuđe cijenimo”, samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji, poručivši joj da se ne opterećuje negativnim reakcijama.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Inače, Marija je magistra ekonomije zaposlena u IT sektoru, a kuhanje joj je velika strast zbog koje je postala jedna od omiljenih domaćih food blogerica. Majka je dviju kćeri, a na svojim profilima najčešće dijeli recepte nadahnute tradicijom. "Ako možete zamisliti da vam neka baka posluži ručak, e takav recept možete očekivati i kod mene!" stoji u opisu njezina bloga, čime najbolje opisuje svoju kulinarsku filozofiju.