UŽIVO Vaterpolisti kreću u lov na polufinale Eura, na redu je obračun s nezgodnim suparnikom
HRVATSKA - RUMUNJSKA

UŽIVO Vaterpolisti krenuli u lov na polufinale Eura, treba zaboraviti nezgodan poraz od Grka

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
17.01.2026. u 19:26
Prvi ogled u novoformiranoj Skupini F na Europskom prvenstvu naši vaterpolisti igraju protiv Rumunjske. Utakmicu pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
1-0
RUMUNJSKA
Europsko vaterpolsko prvenstvo, 20.30, Arena, Beograd
1'

Odmah kontrafaul naših pred golom Rumunja u prvom napadu. Ista stvar i na suprotnoj strani, pa Harkov zabija prvi pogodak iz lijepe akcije za 1:0.

Početak
(Početak)

Utakmica u Beogradu je počela!

SASTAVI

HRVATSKA: Bijač, Burić, Fatović, Lončar, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, Biljaka, Vrlić, Butić, Harkov, Marcelić, Kržić

RUMUNJSKA: Tic, Iudean, Lutescu, Fulea, Neamtu, Prioteasa, Tepelus, Oanta, Gheorghe, Georgescu, Vancsik, Dragusin, Bota, Luncan

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda stanje u našoj skupini. Nakon Rumunjske, u ponedjeljak nas čeka ogled s Turskom, a onda u srijedu vjerojatno ključni ogled za plasman u polufinale protiv Italije. U polufinale idu samo dvije najbolje momčadi u skupini.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi naši čitatelji i pratitelji. Pred nama je tekstualni prijenos nove utakmice naših vaterpolista na Europskom prvenstvu u Beogradu. Nakon što smo uvodnu skupinu okončali na drugom mjestu, sada nas na startu nove čeka ogled s Rumunjskom.

