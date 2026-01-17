UŽIVO Vaterpolisti krenuli u lov na polufinale Eura, treba zaboraviti nezgodan poraz od Grka

Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
Odmah kontrafaul naših pred golom Rumunja u prvom napadu. Ista stvar i na suprotnoj strani, pa Harkov zabija prvi pogodak iz lijepe akcije za 1:0.
Utakmica u Beogradu je počela!
HRVATSKA: Bijač, Burić, Fatović, Lončar, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, Biljaka, Vrlić, Butić, Harkov, Marcelić, Kržić
RUMUNJSKA: Tic, Iudean, Lutescu, Fulea, Neamtu, Prioteasa, Tepelus, Oanta, Gheorghe, Georgescu, Vancsik, Dragusin, Bota, Luncan
Evo kako trenutno izgleda stanje u našoj skupini. Nakon Rumunjske, u ponedjeljak nas čeka ogled s Turskom, a onda u srijedu vjerojatno ključni ogled za plasman u polufinale protiv Italije. U polufinale idu samo dvije najbolje momčadi u skupini.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi naši čitatelji i pratitelji. Pred nama je tekstualni prijenos nove utakmice naših vaterpolista na Europskom prvenstvu u Beogradu. Nakon što smo uvodnu skupinu okončali na drugom mjestu, sada nas na startu nove čeka ogled s Rumunjskom.
Želite prijaviti greške?
