Uređaj kupljen u tajnoj operaciji mogao bi biti uzrok misteriozne bolesti među špijunima i vojnicima

Niz misterioznih zdravstvenih tegoba pogodio je, tijekom godina, američke špijune, diplomate i vojnike. Misteriozna bolest, poznata kao "Havanski sindrom", prvi se put pojavila krajem 2016. godine kada je skupina američkih diplomata stacioniranih u kubanskoj prijestolnici Havani počela prijavljivati simptome slične ozljedama glave, uključujući vrtoglavicu i ekstremne glavobolje. U sljedećim godinama, prijavljeni su slučajevi diljem svijeta.

U proteklom desetljeću, stručnjaci su pokušavali shvatiti jesu li dužnosnici bili žrtve nekog oblika napada, no nikada nije bilo dovoljno dokaza. No, sada se smatra da bi jedan uređaj, kupljen u tajnoj operaciji, mogao biti uzrok problema. Odjel Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a kupio je uređaj u posljednjim danima administracije Joea Bidena. On još uvijek prolazi kroz ispitivanja i postoji trajna rasprava o njegovoj povezanosti s nekoliko desetaka zdravstvenih incidenata koji i dalje službeno ostaju neobjašnjeni, piše CNN te napominje kako nije poznato gdje i od koga je uređaj kupljen.

Uređaj, koji sadrži ruske komponente, proizvodi pulsirajuće radiovalove, a pojedini stručnjaci i akademici smatraju kako bi to mogao biti uzrok niza incidenata. S obzirom na to, ponovno se rasplamsala kontroverzna rasprava unutar američke administracije. Misteriozna bolest frustrira i medicinsku zajednicu. Naime, testovi na pogođenim osobama često su obavljeni dugo nakon početka sindroma, što otežava razumijevanje incidenta.

Godine 2022., obavještajna komisija koja je istraživala uzrok rekla je da su neki od incidenata možda uzrokovani "pulsirajućom elektromagnetskom energijom“ iz vanjskog izvora. Godinu dana kasnije, rečeno je kako se niti jedan slučaj ne može povezati s inozemnim protivnikom, ocijenivši malo vjerojatnim da je neobjašnjiva bolest rezultat ciljane kampanje neprijatelja SAD-a. S druge strane, mnoge žrtve vjeruju da postoje obavještajni podaci koji dokazuju da Rusija stoji iza njihovih tegoba. Neke je bolest, naime, prisilila na prijevremeno umirovljenje. Neki sadašnji i bivši časnici CIA-e izrazili su zabrinutost da je agencija ublažila svoju istragu.