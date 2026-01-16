Sjećate li je se? Bila je velika glazbena zvijezda, tragično je preminula na vrhuncu slave

Aaliyah Dana Haughton, pjevačica, plesačica i glumica čiji je inovativni stil trajno promijenio R&B i pop scenu, rođena je na današnji dan prije 47 godina. Njena zvjezdana karijera tragično je prekinuta 2001. godine. Rođena u Brooklynu i odrasla u Detroitu, Aaliyah je od malih nogu pokazivala izniman talent. S nepunih deset godina nastupila je u popularnom televizijskom showu "Star Search", a već s jedanaest dijelila je pozornicu s legendarnom Gladys Knight. Njezin put do zvijezda bio je strelovit; s dvanaest godina potpisala je ugovor za Jive Records i Blackground Records, diskografsku kuću u vlasništvu njezinog ujaka Barryja Hankersona. Upravo ju je ujak upoznao s producentom i pjevačem R. Kellyjem, koji će postati njezin mentor i ključna figura u lansiranju njezine karijere, ali i izvor najveće kontroverze u njezinom životu.

Već s petnaest godina objavila je debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number", koji je producirao R. Kelly i koji je prodan u više od tri milijuna primjeraka samo u SAD-u. Hit singl "Back & Forth" vinuo ju je na vrhove ljestvica i pretvorio u tinejdžersku zvijezdu. Međutim, uspjeh je ubrzo zasjenio skandal. U javnost su procurile glasine o tajnom braku između petnaestogodišnje Aaliyah i tada dvadesetsedmogodišnjeg Kellyja. Magazin Vibe objavio je vjenčani list na kojem je Aaliyahina dob lažirana kao osamnaest godina. Njezini roditelji su, doznavši za brak, odmah zatražili i dobili njegovo poništenje u veljači 1995. godine. Aaliyah je nakon toga prekinula sve profesionalne i privatne veze s Kellyjem, odbijajući do kraja života čak i izgovoriti njegovo ime u intervjuima, a cijeli slučaj dobio je još mračniji kontekst godinama kasnije, kada je R. Kelly osuđen za brojne seksualne zločine.

Nakon skandala, Aaliyah se odlučno okrenula budućnosti, potpisala ugovor s Atlantic Recordsom i započela suradnju s tada nadolazećim producentima Timbalandom i Missy Elliott. Rezultat je bio album "One in a Million" (1996.), pravo glazbeno osvježenje koje je svojim futurističkim zvukom i inovativnom produkcijom postavilo nove standarde u R&B žanru. Album je prodan u više od osam milijuna primjeraka diljem svijeta i zacementirao njezin status kao jedne od najvažnijih glazbenica svoje generacije. Usporedno s glazbenom karijerom, Aaliyah se okrenula i glumi. Debitirala je 2000. godine u akcijskom hitu "Romeo mora umrijeti" uz Jeta Lija. Za film je snimila i pjesmu "Try Again", koja je postala njezin najveći hit i ušla u povijest kao prva pjesma koja je dosegla prvo mjesto Billboardove ljestvice isključivo na temelju radijskog emitiranja.

Uspjeh ju je vodio prema novim projektima, uključujući ulogu vampirske kraljice Akashe u filmu "Kraljica prokletih" i planirane uloge u nastavcima filmskog hita "The Matrix". U srpnju 2001. objavila je svoj treći album, koji je kritika proglasila njezinim najzrelijim i najkompleksnijim djelom. Činilo se da je pred njom blistava budućnost, no samo mjesec dana kasnije, sve je tragično prekinuto.

Dana 25. kolovoza 2001. godine, nakon završetka snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat" na Bahamima, Aaliyah i njezin tim odlučili su se vratiti u SAD dan ranije. Ukrcali su se u mali, dvomotorni zrakoplov Cessna 402B. Ubrzo nakon polijetanja, letjelica se srušila dvjestotinjak metara od piste i zapalila. U nesreći je na mjestu poginulo osam od devet putnika, uključujući i Aaliyah. Imala je samo 22 godine. Istraga je kasnije utvrdila da je zrakoplov bio preopterećen za više od 300 kilograma te da pilot nije imao dozvolu za upravljanje tim tipom aviona, a u tijelu su mu pronađeni tragovi kokaina i alkohola. Njezin tadašnji dečko, Damon Dash, kasnije je otkrio da mu je Aaliyah prije leta rekla kako ima loš osjećaj u vezi s avionom. Prema tvrdnjama iz kasnije objavljene knjige, pjevačica je navodno bila toliko uplašena da su joj dali sedativ, nakon čega su je onesviještenu unijeli u zrakoplov.

Njezina prerana smrt šokirala je svijet, a njezina glazba nastavila je živjeti. Posthumno objavljeni singlovi i albumi postigli su golem uspjeh, a utjecaj koji je Aaliyah ostavila na glazbu i modu osjeća se i danas. Mnogi suvremeni izvođači navode je kao svoj uzor, a njezin jedinstveni spoj "uličnog i slatkog" stila, kako ga je sama opisivala, ostaje vječna inspiracija. Iako je njezin život tragično prekinut, Aaliyah je u samo nekoliko godina karijere uspjela postati besmrtna ikona čije nasljeđe i dalje sjaji.