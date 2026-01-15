Naši Portali
Nevjerojatno! Thompson rasprodao i drugi riječki koncert: Evo za koliko minuta su planule ulaznice

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 18:15

Nakon što je Thompson najavio da će u Rijeci održati i drugi koncert te je prodaja ulaznica krenula danas u 15 sati, karata više nema

Glazbenik Marko Perković Thompson danas popodne najavio je još jedan nastup, a svi oni koji su planirali ulaznice kupiti nešto kasnije, nažalost, propustili su priliku. Naime, nakon što je Thompson najavio da će u Rijeci održati i drugi koncert te je prodaja ulaznica krenula danas u 15 sati, karata više nema. U samo 50 minuta, odnosno 15:50 planule su sve, što dodatno naglašava koliki interes publike postoji. 

Inače, na službenoj stranici pjevača danas je najavljen drugi nastup. "Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa publike i rekordne rasprodaje ulaznica za koncert u Rijeci 6. veljače, koji je rasprodan u svega 27 minuta, s velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert, zakazan za 7. veljače. Prodaja ulaznica započinje danas u 15:00 sati putem platforme Entrio", poručio je Thompson popodne na Facebooku. Koncert će se održati u riječkoj Dvorani mladost u subotu s početkom u 20 sati.
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/18

Podsjetimo, glazbenik je trenutačno da dvoranskoj turneji, a svoje posljednje koncerte održao je u Poreču i to prošlog vikenda – 10. i 11. siječnja.  Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima. Krajem prosinca nastupio je i u zagrebačkoj Areni.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:36 15.01.2026.

Kako stojimo sa Snežanom Đurišić i njenim pjesmama o srpskom Kosovu? Obzirom na 130 tisuća Tomaševićevih glasača, trebala bi rasprodati bar pet Arena. Još ako joj se gradonačelnik pridruži na bini...

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
18:24 15.01.2026.

Zašto "Nevjerojatno"? Kome je to nevjerojatno?

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
18:50 15.01.2026.

Neki među nama, poput Tomaševića i Grbina, još uvijek se ponašaju kao da živimo u komunističkom totalitarnom sustavu. Takvim likovima bi moralo biti zabranjeno političko i svako javno djelovanje.

