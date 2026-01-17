'Pokušali su me pretvoriti u prostitutku, oteti i otrovati': Najljepša manekenka proživjela je pakao

Karen Mulder (55), nekoć jedno od najprepoznatljivijih lica supermodel ere devedesetih, danas živi život koliko je moguće daleko od kamera. Rođena 1. lipnja 1970. u nizozemskom Vlaardingenu, odrasla je u naizgled stabilnoj obitelji srednje klase. Bila je povučena, ali ambiciozna djevojčica, sklona pjevanju i glumi, koja je sanjala bijeg iz malog grada. U kasnijim istupima tvrdila je da iza te tišine stoji trauma, optužila je oca za silovanje, a obiteljskog prijatelja za seksualno zlostavljanje u najranijem djetinjstvu.

Sa svega 15 godina pobijedila je na prestižnom natječaju Elite Model Look koji joj je otvorio vrata Pariza i visoke mode. Uslijedilo je vrtoglavo uzdizanje i revije za Dior, Armanija, YSL, Versacea, naslovnice Voguea, mjesto među prvih pet supermodela uz Lindu Evangelistu i Cindy Crawford, a zatim i status jedne od prvih anđelica Victoria’s Secreta. U jednom je trenutku zarađivala više od 40 milijuna dolara i dobila lutku Barbie izrađenu po svom liku.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Iza blještavila, međutim, stvarale su se rane. Početkom 2000-ih Karen Mulder odlučila je progovoriti, i to o onome o čemu je modna industrija desetljećima šutjela. U intervjuu za BBC, koji zbog šokantnog sadržaja nikada nije emitiran, optužila je agenciju Elite i pojedine moćnike da su je silovali, podvodili političarima, visokim policijskim dužnosnicima i pripadnicima pariškog establishmenta te gurali u ovisnost o kokainu i heroinu. Tvrdila je da su je pokušali pretvoriti u luksuznu prostitutku, da su je pokušali oteti i otrovati.

- Pokušali su me pretvoriti u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi sam put bila zatvorena u uredu s čovjekom koji je visoko pozicioniran u svijetu modelinga. Svi ljudi koji su me izdali, nekada sam voljela i cijenila. Ali, tada sam shvatila kakva je to zavjera. Državni dužnosnici i policija iskorištavali su djevojke iz Elitea. Njihovi ljudi pokušali su me oteti i otrovati - svojedobno je izjavila u intervjuu za Daily Mail. Među onima koje je spomenula bio je i princ Albert od Monaka, za kojeg je tvrdila da ju je seksualno iskoristio.

Foto: Profimedia

Reakcija je bila brutalna. Snimka intervjua, prema navodima, je uništena, roditelji su prekinuli kontakt, a sestra ju je smjestila u psihijatrijsku ustanovu na liječenje depresije i tjeskobe. Troškove je, paradoksalno, platio Gérard Marie, tadašnji direktor pariške podružnice Elitea i čovjek kojeg je Mulder javno prozvala za silovanje. Godine 2002. pokušala je samoubojstvo predoziranjem tabletama za spavanje, no prijatelji su je uspjeli spasiti. Uslijed pritisaka i vlastitog psihičkog sloma povukla je većinu optužbi, ostala je javno pri pričama o zlostavljanju u djetinjstvu.

Kasnije su pojedini insajderi modne scene njezine izjave povezivali s razotkrivanjem Jeffreya Epsteina i konceptom modnih agencija kao rezervoara za moćnicima dostupne djevojke, no nema službenih dokaza da je Mulder ikada bila dio njegova kruga. Upravo zato njezina rana upozorenja mnogi danas čitaju gotovo proročanski, kao najavu eksplozije priča o predatorskom ponašanju u industriji koja se desetljećima štitila zidom šutnje.

Nakon psihijatrijskog liječenja i neuspjelog pokušaja oduzimanja života, Karen Mulder se povukla. Godine 2006. rodila je kćer Anne, nakratko se vratila manekenstvu i odradila nekoliko kampanja, ali njezina karijera nikada više nije dosegla stare visine. Danas se, prema rijetkim objavama, tek povremeno bavi manekenstvom, sve se više okreće glazbi i dosljedno izbjegava medije, iako javnost i dalje fascinira kontrast između nekadašnje globalne slave i današnje potpune diskrecije.

Nekadašnja superzvijezda tako je postala gotovo zaboravljena figura, ali i simbol jedne mračne epohe u kojoj su maloljetne manekenke ulazile u svijet bez pravila i zaštite. Dok modna industrija posljednjih godina pokušava uvesti kodekse, nadzore i ograničenja, priča Karen Mulder ostaje upozorenje koliko visoka cijena može stajati iza savršene naslovnice. Činjenica da danas šuti ne znači da je priča završena, već da je teret onoga što je ispričala još uvijek pretežak za svijet koji je jedva spreman priznati da se uopće dogodilo.

Prema dostupnim informacijama Mulder danas živi povučeno i posvećena je 19-godišnjoj kćeri Anne, a javnosti se pokazuje tek u iznimnim prigodama. Posljednji put snimljena je u travnju prošle godine na sprovodu Jeana Yvesa Le Fura, bivšeg zaručnika princeze Stéphanie od Monaka, što je rijedak podsjetnik da je nekoć bila stalni gost u najvišim društvenim krugovima.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/