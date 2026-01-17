VIDEO Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' objavio novi recept: 'Nema više restorana, budite sada svoj majstor za wok kod kuće'

Svestrani influencer Marco Cuccurin još je jednom dokazao da se iza njegovog osmijeha i energičnih nastupa krije i talentirani kuhar. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelio je detaljan video recept za pripremu popularnog azijskog jela, woka. Pratiteljima samouvjereno poručio: "Nema više restorana, budite sada svoj majstor za wok kod kuće."

Video detaljno prikazuje cijeli proces, a Marco ne skriva nijedan trik. Recept započinje pripremom piletine narezane na trakice, koju marinira u mješavini sojinog umaka, meda, naribanog đumbira i češnjaka. Zatim slijedi sjeckanje svježeg povrća – raznobojnih paprika, tikvica i luka – koje vještim pokretima ubacuje u vrući wok. Njegov entuzijazam i strast prema kuhanju vidljivi su u svakom kadru, a jelo na kraju izgleda toliko primamljivo da su mnogi obožavatelji odmah poželjeli i sami isprobati recept. Cuccurin nije samo podijelio sastojke i upute, već je kroz video pružio i korisne savjete. Naglašava važnost visokih temperatura i kratke termičke obrade kako bi povrće ostalo hrskavo i zadržalo živopisnu boju, čime je još jednom potvrdio svoju stručnost.

Iako je Marco Cuccurin publici najpoznatiji kao pjevač, youtuber te pobjednik popularnog showa "Ples sa zvijezdama" iz 2023. godine, on je i profesionalni kuhar. Svoje kulinarske vještine često dijeli na društvenim mrežama, posebice na TikToku, gdje objavljuje savjete o kuhanju i kućanstvu. Ova objava dolazi kao podsjetnik na njegovu svestranost i talent koji seže daleko izvan svijeta zabave i plesa. U posljednje vrijeme, Marco je prolazio kroz izazovno razdoblje koje je nazvao "privatnim kaosom", zbog čega je smanjio aktivnost na Instagramu. Također je otvoreno govorio o obnavljanju odnosa s ocem i posvećenosti obitelji, gradeći kuću za baku i oca. Upravo zato ovakve objave, koje prikazuju njegovu svakodnevicu i strast prema stvaranju u toplini doma, odjekuju posebno snažno kod njegove publike, pokazujući ga u prizemljenom i autentičnom svjetlu.

Njegovi pratitelji reagirali su s velikim oduševljenjem, a komentari ispod objave svjedoče o tome koliko je recept dobro prihvaćen. Poruke poput "Super mi izgleda ovaj recept, svaka ti čast Marko. Divan si" i "Jaoo gladna sam čim vidim ove tvoje specijalitete. Hvala na receptima i ovo obavezno pravim", preplavile su objavu. Mnogi su istaknuli kako jedva čekaju isprobati jelo u vlastitoj kuhinji, a jedna je pratiteljica primijetila i detalje: "Top, hvala, i onaj lonac s brokulom baš fino izgleda". Pozitivne reakcije potvrđuju da Marco ne samo da inspirira svojim životnim stilom, već i konkretnim vještinama koje nesebično dijeli sa svojom zajednicom.

Ovom objavom Marco Cuccurin nije samo podijelio još jedan ukusan recept, već je svojim pratiteljima pružio i dašak inspiracije za kreativnost u kuhinji. Pokazao je da se iza blještavila pozornice i društvenih mreža krije strastveni kuhar koji uživa u jednostavnim životnim radostima, a njegova sposobnost da poveže svijet zabave s praktičnim životnim vještinama ključ je njegove velike popularnosti.