FOTO Kako je Žanamari izgledala prije 10 godina? Bila je plavuša, a evo koji je savjet uputila svima

Pjevačica Žanamari Perčić često sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli trenutke iz svakodnevnog života, ali i prisjeća se nekih prošlih vremena. Ovoga puta, vratila ih je točno deset godina unatrag, u 2016., objavivši fotografiju iz razdoblja kada je nosila platinasto plavu kosu. Na slici pozira uz more, odjevena u ružičasti bikini, a u prvom je planu njezina tadašnja frizura i izrazito vitka linija. Ipak, umjesto nostalgičnog osvrta, Žanamari je svemu pristupila s dozom humora i samoironije, uputivši obožavateljima kratak, ali jasan savjet. "Nek moja 2016. bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", napisala je pjevačica uz objavu u kojoj je dodala i druge fotografije iz ove godine te pokazala kako i ona prati trendove na društvenim mrežama, pa je podijelila ove fotografije.

Ovaj duhoviti komentar na vlastiti račun izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Obožavatelji su se s nostalgijom prisjetili ove njezine faze, a mnogi su se složili da joj današnji, prirodniji izgled s tamnom kosom puno bolje pristaje. "Ajme kad se sjetim te faze", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Nije potrebno farbati takvu lijepu i prirodnu crnu kosu. Današnja ti je baš sjajna. Blonde verzija isto cool." Komentari poput "Wow" i brojna srca potvrdili su da, bez obzira na boju kose, Žanamari uvijek plijeni pažnju.

Inače, Žanamari je na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutna već više od dva desetljeća, a javnosti je postala poznata 2004. godine kao pobjednica prve sezone showa "Hrvatski Idol". Kroz karijeru je pokazala sklonost transformacijama, kako u glazbenom izričaju, prelazeći iz popa u pop-rock vode s bendom J'Animals, tako i u vizualnom identitetu. Njezina plava faza iz 2016. godine, koje se sada prisjetila, samo je jedan od primjera njezine spremnosti na eksperimentiranje. Sudjelovanje u popularnim televizijskim emisijama poput "Ples sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato" dodatno je potvrdilo njezinu svestranost i umjetničku zaigranost.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je pjevačica, čini se, potpuno posvećena drugačijim životnim vrijednostima. Početkom 2026. godine istaknula je kako su joj ključni prioriteti "minimalizam, mir i zdravlje". Njezin šaljivi savjet "da pojedu nešto" savršeno se uklapa u tu novu filozofiju, sugerirajući zreliji pogled na ideale ljepote i važnost brige o sebi. Iako i danas plijeni pažnju svojom besprijekornom figurom, što je nedavno i dokazala odvažnom fotografijom u minici na snijegu, jasno je da je pjevačica pronašla ravnotežu koja joj odgovara. Sreću je, kako je i sama potvrdila, pronašla u mirnom životu u svojim rodnim Tučepima, daleko od gradske vreve, što dodatno potvrđuje njezinu posvećenost miru i zdravlju.