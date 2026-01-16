Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na instagramu

FOTO Kako je Žanamari izgledala prije 10 godina? Bila je plavuša, a evo koji je savjet uputila svima

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
16.01.2026.
u 19:30

Na slici pozira uz more, odjevena u ružičasti bikini, a u prvom je planu njezina tadašnja frizura i izrazito vitka linija. Ipak, umjesto nostalgičnog osvrta, Žanamari je svemu pristupila s dozom humora i samoironije, uputivši obožavateljima kratak, ali jasan savjet

Pjevačica Žanamari Perčić često sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli trenutke iz svakodnevnog života, ali i prisjeća se nekih prošlih vremena. Ovoga puta, vratila ih je točno deset godina unatrag, u 2016., objavivši fotografiju iz razdoblja kada je nosila platinasto plavu kosu. Na slici pozira uz more, odjevena u ružičasti bikini, a u prvom je planu njezina tadašnja frizura i izrazito vitka linija. Ipak, umjesto nostalgičnog osvrta, Žanamari je svemu pristupila s dozom humora i samoironije, uputivši obožavateljima kratak, ali jasan savjet. "Nek moja 2016. bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", napisala je pjevačica uz objavu u kojoj je dodala i druge fotografije iz ove godine te pokazala kako i ona prati trendove na društvenim mrežama, pa je podijelila ove fotografije.

Ovaj duhoviti komentar na vlastiti račun izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Obožavatelji su se s nostalgijom prisjetili ove njezine faze, a mnogi su se složili da joj današnji, prirodniji izgled s tamnom kosom puno bolje pristaje. "Ajme kad se sjetim te faze", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Nije potrebno farbati takvu lijepu i prirodnu crnu kosu. Današnja ti je baš sjajna. Blonde verzija isto cool." Komentari poput "Wow" i brojna srca potvrdili su da, bez obzira na boju kose, Žanamari uvijek plijeni pažnju.

Inače, Žanamari je na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutna već više od dva desetljeća, a javnosti je postala poznata 2004. godine kao pobjednica prve sezone showa "Hrvatski Idol". Kroz karijeru je pokazala sklonost transformacijama, kako u glazbenom izričaju, prelazeći iz popa u pop-rock vode s bendom J'Animals, tako i u vizualnom identitetu. Njezina plava faza iz 2016. godine, koje se sada prisjetila, samo je jedan od primjera njezine spremnosti na eksperimentiranje. Sudjelovanje u popularnim televizijskim emisijama poput "Ples sa zvijezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato" dodatno je potvrdilo njezinu svestranost i umjetničku zaigranost.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je pjevačica, čini se, potpuno posvećena drugačijim životnim vrijednostima. Početkom 2026. godine istaknula je kako su joj ključni prioriteti "minimalizam, mir i zdravlje". Njezin šaljivi savjet "da pojedu nešto" savršeno se uklapa u tu novu filozofiju, sugerirajući zreliji pogled na ideale ljepote i važnost brige o sebi. Iako i danas plijeni pažnju svojom besprijekornom figurom, što je nedavno i dokazala odvažnom fotografijom u minici na snijegu, jasno je da je pjevačica pronašla ravnotežu koja joj odgovara. Sreću je, kako je i sama potvrdila, pronašla u mirnom životu u svojim rodnim Tučepima, daleko od gradske vreve, što dodatno potvrđuje njezinu posvećenost miru i zdravlju.

Ključne riječi
Instagram Žanamari Perčić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!