FOTO Ovo je bio prvi dečko Melanije Trump, vezu su prekinuli nakon što je on otišao u vojsku

O ljubavnom životu aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa javnost zna gotovo sve, ali detalji iz ljubavne prošlosti prve dame Melanije Trump nisu baš poznati javnosti i postoji tek nekoliko informacija o njezinom ljubavnom životu prije romanse sa sadašnjim suprugom. Petar Butoln, slovenski novinar i nekadašnji Melanijin partner, otkrio je jednom prilikom medijima pojedinosti njihove kratke veze. Ispričao je da su bili zajedno oko tri mjeseca tijekom ljetnih školskih praznika te da su se često družili na Tromostovlju u Ljubljani. U to je vrijeme on bio gimnazijalac, dok je Melanija pohađala srednju školu za dizajn. Butoln navodi da je on prvi prišao Melaniji, koju ga je odmah osvojila svojom ljepotom. Prisjetio se kako je Ljubljana tada bila mali grad u kojem se novo lice brzo primijeti te je Melaniju opisao kao lijepu i vitku djevojku, dodajući da je, potaknut hrabrošću, učinio prvi korak.

U tom razdoblju Melanija je živjela u Ljubljani sa sestrom Ines, koja je od nje starija četiri godine. U početku su stanovale s ocem u unajmljenom stanu, a kasnije im je otac kupio vlastiti stan. Butoln je rekao da ga je Melanija nekoliko puta posjetila u njegovu stanu te da su zajedno provodili ugodne, mladenačke trenutke. Također je istaknuo da Melanija nije voljela dugo ostajati u noćnim izlascima i da nije konzumirala alkohol jer je željela biti odmorna za modne angažmane. Vezu su prekinuli nakon što je Petar otišao na odsluženje vojnog roka, a Melanija je potpisala ugovor s modnom agencijom u Milanu. Prije dvije godine Melania je objavila memoare u kojima je opisala i svoj život u Sloveniji.

“Unatoč tome što je Slovenija bila dio komunističke Jugoslavije, tamošnji se komunizam razlikovao od onog u Sovjetskom Savezu. Dok sam odrastala, osjećala sam se više povezana s našim susjedima u Italiji ili Austriji nego s drugim komunističkim zemljama u istočnoj Europi”, piše Melania u jednom odlomku svoje knjige. Kasnije pak piše: “Odrastajući pod komunističkim režimom, sveprisutni nadzor države oblikovao je moje iskustvo iz djetinjstva.” Njezina majka Amalija koja je po zanimanju krojačica i otac Viktor, prodavač automobila, vodili bi nju i sestru Ines na koncerte Eltona Johna i Tine Turner kako bi se osjećala "povezanijom" sa susjednim zemljama Italijom i Austrijom.