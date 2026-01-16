Thompson večeras nastupa u Splitu, a evo koje upute je podijelio za sve koji dolaze na koncert

Glazbenik Marko Perković Thompson večeras nastavlja svoju dvoransku turneju i to koncertom u Splitu. Uoči početka koncerta na njegovim društvenim mrežama objavljene su upute za posjetitelje. "Važne informacije za posjetitelje večerašnjeg koncerta u Splitu: Ulazi se otvaraju u 18:00 sati. Molimo sve posjetitelje da dođu što ranije kako bi se izbjegle gužve na ulazima. Vlasnici ulaznica PARTER ulaze na ULAZ 5 s južne strane ulaza. Vlasnici ulaznica TRIBINE JUG trebaju se uputiti na ULAZE 3 i 4. Vlasnici ulaznica TRIBINE SJEVER trebaju se uputiti na ULAZ 6 ili ULAZ 5 sa sjeverne strane ulaza. Vlasnici ulaznica VIP stolova ulaze na ulaz ispod južne tribine, pored Tommy garaže, ulaz 16. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz - povratak nakon izlaska nije moguć", napisao je i za kraj dodao: "Čuvajmo jedni druge!"

To je prvi njegov koncert u Splitu, a prošlog vikenda održao je koncerte i u Poreču. Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima. Krajem prosinca nastupio je i u zagrebačkoj Areni.

Za sada je najavio i koncerte u Rijeci za početak veljače.