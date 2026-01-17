Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Vaterpolisti kreću u lov na polufinale Eura, na redu je obračun s nezgodnim suparnikom
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA ZLATNIM GLOBUSIMA

VIDEO 'Bila je bezobrazna prema snimatelju!': Širi se viralni video J.Lo, svi komentiraju ovo

83. dodjela Zlatnih globusa u Los Angelesu
Foto: Corine Solberg/PRESS ASSOCIATION
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 19:20

Viralna snimka s crvenog tepiha Zlatnih globusa izazvala je lavinu komentara na TikToku, gdje su je mnogi optužili za aroganciju prema snimatelju

Jennifer Lopez ponovno je na meti kritika zbog svog ponašanja. Sve se odigralo na crvenom tepihu Zlatnih globusa, gdje je pjevačica pozirala pred "Glambot" kamerom kojom upravlja poznati snimatelj Cole Walliser. On ju je srdačno pozdravio i uputio. - Drago mi je što te opet vidim. Izgledaš divno. Stani na zvijezdu, da, tu - rekao joj je ljubazno, a zatim upitao ima li ideju za neki poseban potez.

Jennifer Lopez na njegovo pitanje nije odgovorila. Umjesto toga, samo se bez riječi okrenula, odradila pozu i nakon snimanja produžila dalje, kratko mu mahnuvši nakon što joj se on zahvalio. Njezina hladna reakcija i potpuno ignoriranje snimatelja brzo su postali glavna tema na društvenim mrežama.

@colewalliser The Queen JLO!! She walked the carpet so close to it closing (it might have technically been closed at that point), so I was happy she was able to quickly stop. No messing around — just wham, bam, thank you, GLAM! #jenniferlopez #colewalliser #glambotbts #LiveFromE #goldenglobes @E! News @E! Entertainment ♬ original sound - Cole Walliser

Snimka se munjevito proširila TikTokom, gdje su korisnici okarakterizirali njezino ponašanje kao nepristojno. - "Nije mu se ni obratila. Je li bila bezobrazna ili je samo takva?", "Nema osmijeha, nema pozdrava. Sada vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj", neki su od stotina komentara koji su preplavili platformu.

VIDEO Novinar naljutio Jennifer Lopez neukusnom šalom o njenim godinama: 'Je li on stvarno to rekao?!'
83. dodjela Zlatnih globusa u Los Angelesu
1/18

Ovaj incident nije izoliran, već se nadovezuje na niz situacija zbog kojih pjevačicu prati glas da je neugodna. Korisnici mreža odmah su se prisjetili njezinih ranijih ispada poput drskog odgovora novinarki na Met Gali, snimke na kojoj pljuje žvakaću gumu u ruku asistentice ili priča vozača o njezinim strogim pravilima ponašanja. Čini se da ovakvi trenuci samo potvrđuju dugogodišnje glasine o teškoj naravi popularne J.Lo.

Ključne riječi
showbiz Zlatni globusi Jennifer Lopez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aaliyah
IMALA JE SAMO 22 GODINE

Sjećate li je se? Bila je velika glazbena zvijezda, tragično je preminula na vrhuncu slave

Već s petnaest godina objavila je debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number", koji je producirao R. Kelly i koji je prodan u više od tri milijuna primjeraka samo u SAD-u. Hit singl "Back & Forth" vinuo ju je na vrhove ljestvica i pretvorio u tinejdžersku zvijezdu. Međutim, uspjeh je ubrzo zasjenio skandal. U javnost su procurile glasine o tajnom braku između petnaestogodišnje Aaliyah i tada dvadesetsedmogodišnjeg Kellyja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!