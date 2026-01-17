VIDEO 'Bila je bezobrazna prema snimatelju!': Širi se viralni video J.Lo, svi komentiraju ovo

Jennifer Lopez ponovno je na meti kritika zbog svog ponašanja. Sve se odigralo na crvenom tepihu Zlatnih globusa, gdje je pjevačica pozirala pred "Glambot" kamerom kojom upravlja poznati snimatelj Cole Walliser. On ju je srdačno pozdravio i uputio. - Drago mi je što te opet vidim. Izgledaš divno. Stani na zvijezdu, da, tu - rekao joj je ljubazno, a zatim upitao ima li ideju za neki poseban potez.

Jennifer Lopez na njegovo pitanje nije odgovorila. Umjesto toga, samo se bez riječi okrenula, odradila pozu i nakon snimanja produžila dalje, kratko mu mahnuvši nakon što joj se on zahvalio. Njezina hladna reakcija i potpuno ignoriranje snimatelja brzo su postali glavna tema na društvenim mrežama.

Snimka se munjevito proširila TikTokom, gdje su korisnici okarakterizirali njezino ponašanje kao nepristojno. - "Nije mu se ni obratila. Je li bila bezobrazna ili je samo takva?", "Nema osmijeha, nema pozdrava. Sada vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj", neki su od stotina komentara koji su preplavili platformu.

Ovaj incident nije izoliran, već se nadovezuje na niz situacija zbog kojih pjevačicu prati glas da je neugodna. Korisnici mreža odmah su se prisjetili njezinih ranijih ispada poput drskog odgovora novinarki na Met Gali, snimke na kojoj pljuje žvakaću gumu u ruku asistentice ili priča vozača o njezinim strogim pravilima ponašanja. Čini se da ovakvi trenuci samo potvrđuju dugogodišnje glasine o teškoj naravi popularne J.Lo.