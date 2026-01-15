Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Ogromna borba Hrvatske i Grčke u ključnom dvoboju
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U LIVNU

Prije pet godina Mate Rimac vjenčao se s Katarinom Lovrić i ovako je bilo na njihovoj svadbi

Foto: Josip Regović/Pixsell
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 19:45

Nakon vjenčanja mladenci su pozvali uzvanike na svadbeno slavlje u znaku prirode, zbog čega je prostor oko velikog staklenog šatora bio uređen u rustikalnom stilu, okružen sa čak 150 bala sijena.

Mate Rimac nakon razvoda je opet u vezi i njegova nova izabranica je 28-godišnja poduzetnica i manekenka Barbara Kotarski. Mate Rimac i Katarina Lovrić razveli su se nakon tri godine braka. Ljubavni život Mate Rimca ponovno se našao u fokusu javnosti nakon što je objavljeno da je njegova nova izabranica 28-godišnja poduzetnica i manekenka Barbara Kotarski Mate Rimac i Katarina Lovrić u srpnju 2021. godine su u Livnu izrekli sudbonosno „da“ u crkvi. Mate je tom prilikom nosio karirano plavo odijelo, dok je Katarina zablistala u dugoj bijeloj haljini s puf rukavima, a do crkve su stigli u žutoj Neveri. Nakon vjenčanja mladenci su pozvali uzvanike na svadbeno slavlje u znaku prirode, zbog čega je prostor oko velikog staklenog šatora bio uređen u rustikalnom stilu, okružen sa čak 150 bala sijena.

Dočekujući goste, Mate im je poručio da se opuste i uživaju u večeri, naglasivši kako to nije klasična svadba, već pravi party. Katarina se pritom našalila na račun suprugove pričljivosti i zamolila goste za razumijevanje.  Na njezinu želju, na vjenčanju je zapjevao Momčilo Bajagić Bajaga, a mladenci su uz pjesmu „Bademi i so“ otplesali prvi ples. Bajaga im je tom prilikom čestitao i poželio mnogo sreće, a emotivne trenutke zabilježili su i gosti koji su snimke podijelili na društvenim mrežama. Atmosferu je dodatno zagrijao nastup grupe Zabranjeno pušenje, što je također bila želja mladenaca. Tijekom večeri Katarina se presvukla u drugu vjenčanicu, dok je Mate ostao u istom kariranom odijelu i starkama koje je nosio i na njihovom prvom vjenčanju prije dva mjeseca.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
1/18

Prvo, intimno vjenčanje održali su početkom svibnja 2021. u splitskoj Villi Dalmacija, uz tridesetak najbližih članova obitelji i prijatelja, dok su u Livnu, rodnom gradu oboje, priredili veliko slavlje. Mladenci su navodno zamolili goste da s vjenčanja ne objavljuju sadržaj na društvenim mrežama, a sigurnost je bila pojačana, s brojnim zaštitarima duž rute kojom su prolazili uzvanici. Mještani navode da je Mate pozvao sugrađane na slavlje i sljedećeg dana. Mate je Katarinu zaprosio krajem srpnja 2020. godine. Prije zaruka poznavali su se 17 godina, otkako su se upoznali u rodnom Livnu.
Ključne riječi
showbiz Livno vjenčanje Katarina Lovrić Mate Rimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!