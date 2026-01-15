Prije pet godina Mate Rimac vjenčao se s Katarinom Lovrić i ovako je bilo na njihovoj svadbi

Mate Rimac nakon razvoda je opet u vezi i njegova nova izabranica je 28-godišnja poduzetnica i manekenka Barbara Kotarski. Mate Rimac i Katarina Lovrić razveli su se nakon tri godine braka. Ljubavni život Mate Rimca ponovno se našao u fokusu javnosti nakon što je objavljeno da je njegova nova izabranica 28-godišnja poduzetnica i manekenka Barbara Kotarski Mate Rimac i Katarina Lovrić u srpnju 2021. godine su u Livnu izrekli sudbonosno „da“ u crkvi. Mate je tom prilikom nosio karirano plavo odijelo, dok je Katarina zablistala u dugoj bijeloj haljini s puf rukavima, a do crkve su stigli u žutoj Neveri. Nakon vjenčanja mladenci su pozvali uzvanike na svadbeno slavlje u znaku prirode, zbog čega je prostor oko velikog staklenog šatora bio uređen u rustikalnom stilu, okružen sa čak 150 bala sijena.

Dočekujući goste, Mate im je poručio da se opuste i uživaju u večeri, naglasivši kako to nije klasična svadba, već pravi party. Katarina se pritom našalila na račun suprugove pričljivosti i zamolila goste za razumijevanje. Na njezinu želju, na vjenčanju je zapjevao Momčilo Bajagić Bajaga, a mladenci su uz pjesmu „Bademi i so“ otplesali prvi ples. Bajaga im je tom prilikom čestitao i poželio mnogo sreće, a emotivne trenutke zabilježili su i gosti koji su snimke podijelili na društvenim mrežama. Atmosferu je dodatno zagrijao nastup grupe Zabranjeno pušenje, što je također bila želja mladenaca. Tijekom večeri Katarina se presvukla u drugu vjenčanicu, dok je Mate ostao u istom kariranom odijelu i starkama koje je nosio i na njihovom prvom vjenčanju prije dva mjeseca.

Prvo, intimno vjenčanje održali su početkom svibnja 2021. u splitskoj Villi Dalmacija, uz tridesetak najbližih članova obitelji i prijatelja, dok su u Livnu, rodnom gradu oboje, priredili veliko slavlje. Mladenci su navodno zamolili goste da s vjenčanja ne objavljuju sadržaj na društvenim mrežama, a sigurnost je bila pojačana, s brojnim zaštitarima duž rute kojom su prolazili uzvanici. Mještani navode da je Mate pozvao sugrađane na slavlje i sljedećeg dana. Mate je Katarinu zaprosio krajem srpnja 2020. godine. Prije zaruka poznavali su se 17 godina, otkako su se upoznali u rodnom Livnu.