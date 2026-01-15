Glumac koji igra Nikolu Vukasa oduševio je gledateljice, a evo na kojoj je popularnoj njemačkoj seriji radio

Posebnu pozornost mnogih gledateljica u seriji "Divlje pčele" privukao je pisac Nikola Vukas kojeg igra mladi glumac Ivan Barišić (27). Ivan za Nikolu kaže da je optimističan i samouvjeren mladić, ali i da je iznutra ranjiv i rastrgan između onoga što želi biti i onoga što mora biti.

- Njegov optimizam ga i "gura" kroz život i, unatoč greškama koje radi, trudi se svejedno svaki dan ustati i pokušati bit boljim čovjekom - kaže glumac te dodaje da je i on privatno optimističan, ali i da bi volio da je romantičan kao Nikola.

- Ne znam tko je veći umjetnik između nas dvojice, to će vrijeme pokazati - dodaje uz smijeh.

Barišić ističe i da obožava kostime i modu pedesetih. - Možda bih osobno neke druge boje nosio na sebi, ali inače, hodati u sakou cijeli dan mi nije uopće loše. Vrijednosti su već drugi par opanaka, imam sreće da glumim lika koji je po vrijednostima zapravo jako sličan današnjima. Teško je nekad tijekom snimanja shvatiti zašto određeni likovi rade neke odvratne stvari, ali kad se podsjetiš da je to u ono doba bilo skoro pa i "normalno", odmah ti sve bude jasnije - kaže glumac koji je nedavno završio i svoj angažman na njemačkoj seriji "Betty i njezine dijagnoze".

- To sam snimao malo duže od godinu dana i prve epizode u kojima se ja pojavljujem su već izašle - pojašnjava glumac koji istovremeno radi i u Hrvatskoj i u Njemačkoj te priznaje da takav ritam nekada zna biti naporan.

- Tijekom snimanja je bilo nekoliko dana gdje nisam spavao više od tri sata dnevno kako bih uhvatio let iz Kölna za Split/Zagreb. Samo snimanje u Njemačkoj je malo drugačije nego kod nas, rekao bih da su glavna razlika ljudi. Draže mi je snimati u Hrvatskoj baš zbog ovih divnih kolega. Nijemci su poznati po tome da su malo hladniji narod i to sam najviše primijetio kad sam došao prvi put raditi sad na "Divljim pčelama" - objašnjava. Ivan je oduvijek htio biti glumac.

- Otkad sam imao 7-8 godina, uvijek sam volio biti glavni u užoj i široj obitelji, onaj koji je zabavljao ostatak. Moj pokojni dido Jozo je uvijek govorio da sam ja njegov glumac. Kad sam saznao što to uopće znači, shvatio sam da je to posao za mene (smijeh). Da nije bilo mog dide Joze i moje obitelji, mislim da nikad ne bih postao glumac - ističe te dodaje da mu je glumački uzor David Tennant.

- Vrhunski glumac kojeg sam obožavao gledati u seriji "Doctor Who". Čovjek koji u kazalištu i ispred kamere nikad loše odglumio nije. Navodno veliki profesionalac koji sve ljude oko sebe jednako dobro tretira na setu i izvan seta. U životu, pak, moji najveći uzori su moji roditelji, mama Lucija i tata Tadija, ljudi koji su vjerojatno od mnogo svojih snova odustali kako bi im djeca mogla raditi što god žele u životu. Ne znam hoću li im se ikada moći dovoljno zahvaliti za život koji su mi pružili i za svu žrtvu koju su napravili za mene, moju sestru i moga brata. Hvala, mama i tata! - ističe mladić koji u slobodno vrijeme voli svirati gitaru, sjesti na piće s prijateljima i igrati društvene igre. Tu su i druženje s bližnjima, odlazak na misu, dizanje utega i gledanje filmova.