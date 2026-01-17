'Vučiću, Europska unija nije Švedski stol da birate po željama'

Izaslanstvo Europskog parlamenta, predvođeno Toninom Piculom, izvjestiteljem EP-a za Srbiju, boravit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja. Iako je posjet najavljen ranije, prije nego što su uopće stigli u Beograd, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je žestoku paljbu po europskim parlamentarcima. Očekivano, najviše kritika usmjereno je prema Toninu Piculi, kojeg Vučić i njegova medijska mašinerija od prvog dana nesuvislim izjavama napadaju i etiketiraju najgorim uvredama.

Srbijanski predsjednik, s predsjednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, poručio je da odbija razgovor s Piculom i njegovom delegacijom. "Sjeli su, mrzitelji Srbije, i dogovorili se da će doći u Beograd. Nisu nas pitali, nisu nas obavijestili", danima ponavlja Vučić. Njegove izjave zapravo su očekivani repertoar za domaću publiku, kojoj stalno naglašava da je Srbija na europskom putu, ali da je njegov posao "spriječiti da država bude ponižavana". Na koji način i od koga se država ponižava, ostaje nejasno.

Od imenovanja Tonina Picule za izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju, Vučić stvara svojevrsni "sanitarni kordon" oko hrvatskog europarlamentarca. Ne treba ni spominjati koliko ga, očito, smeta činjenica da izvjestitelj dolazi iz Hrvatske, što dodatno potvrđuje njegovu opsjednutost Hrvatskom, a onda je najlakše proglasiti ga "mrziteljem Srbije". Tonino Picula, u razgovoru za Večernji list kaže da će ovakvih napada biti još i da Vučić od njih ne odustaje.

- Meni se čini da predsjednik Srbije Europsku uniju doživljava kao Švedski stol, bira samo sugovornike koji mu odgovaraju, a kritičare iz iste Europske unije uporno smatra neprijateljima. Po mom mišljenju, to nije ništa ni novo ni čudno, jer tako postupa i s domaćim političkim rivalima, a rekao bih i s građanima Srbije - ističe Tonino Picula, koji na slikovit način objašnjava Vučićeve izjave i stalne napade.

- Dakle, Vučić u svojoj poznatoj maniri uglavnom razgovara ili s ogledalom, ili samo s odabranim novinarima koji onda prenose njegovu percepciju, kakvo je zapravo stanje u Srbiji i oko Srbije? Prema tome, ništa čudno - kaže. No, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, ponavlja kako Europski parlament gdje je zastupnik s ostalim kolegicama i kolegama parlamentarcima dosljedno podržava politiku proširenja Europske unije, pa i na Srbiju.

- No ta politika ima svoje ciljeve i metodologiju. Nažalost, Srbija stagnira već četiri godine jer ne uspijeva otvoriti nijedno novo poglavlje. To tapkanje u mjestu počelo je prije mog imenovanja za stalnog izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju. I drugi prije mene, koji nisu bili ni u mojoj političkoj skupini, u svojim su izvješćima uvijek ukazivali na iste probleme koji se, nažalost, u Srbiji ne rješavaju. Rekao bih da se pogotovo u posljednjih godinu i nešto ti problemi samo gomilaju. Vučiću su za probleme Srbije krivi svi drugi osim njega i sustava kojem je na čelu već godinama - jasan je Tonino Picula. Logično pitanje koje se nameće: želi li Srbija s Vučićem na čelu uopće u EU? Deklarativno, da, no u praksi čini sve da to izbjegne.

- Kao što sam rekao, to je pristup "Švedskog stola". Oni žele fondove, financijsku podršku, donacije, naravno, gospodarsku razmjenu. Jer 60-ak posto srbijanske vanjske trgovine odvija se s Europskom unijom. Bez te dobrohotnosti i želje EU da trguje sa Srbijom, srpska ekonomija bi stala. Sad vidimo i probleme s naftnom industrijom Srbije, koliko je zapravo ta ekonomija, poput ekonomija malih zemalja, izložena i koliko je fragilna, i kako se preko noći može naći u ozbiljnim problemima. Srbija očekuje sve od Europske unije, ali se ne želi prilagoditi elementarnim zahtjevima EU, poput uvođenja sankcija Rusiji. Srbija je dugo zagovarala vektorsku vanjsku politiku između Pekinga, Moskve, Washingtona i Bruxellesa. No vrijeme takvog "sjedenja na četiri stolca" polako prolazi, jer dolazi do globalnog sučeljavanja najvažnijih političkih entiteta. Trenutačno je teško, čak i za sposobnije države, održati takvu vanjsku politiku bez posljedica za domaće društvo. To, naravno, ne može ni Aleksandar Vučić, ali uvijek mora naći nekog na koga će svaliti odgovornost - zaključuje u razgovoru za Večernji list Tonino Picula.

Vučićeva napadačka retorika prema Europi, u ovom slučaju prema predstavnicima Europskog parlamenta, dio je njegovog narativa od dolaska na vlast, upozorava u razgovoru za Večernji list Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik srbijanske vlade u vrijeme Zorana Đinđića i žestoki kritičar aktualne vlasti.

- Taj narativ zapravo je stariji od njega. To je Šešeljev narativ: mi i Rusija jedini smo nezavisni u Europi, a Europa nas želi ponižavati, eksploatirati, oduzimati nam nezavisnost i otimati naše teritorije, uključujući Kosovo. To je Šešeljeva retorika koju Vučić nastavlja. Primjeri su izjave tipa: 'Imam veliku vojsku, dajem puno za naoružanje, nama nitko ništa ne može. Ja sam nezavisan i neću da se Srbija ponižava niti da primam ljude koji nemaju razumijevanje za Srbiju. "Razumijevanje za Srbiju", u njegovom smislu, znači da bi ovakva Srbija odmah trebala biti primljena u Europsku uniju. Vučić očito bijesno reagira na činjenicu da Srbija već tri godine nije otvorila nijedno poglavlje pregovora, a kamoli zatvorila bilo koje, dok Crna Gora napreduje mnogo brže. Srbija je, dakle, na sporednom kolosijeku europskih integracija, a Vučić ne želi da se to vidi, kako ne bi bio uočljiv krah njegove politike. Sve ove odluke vode ka sve većoj izolaciji Srbije u Europi. Jednom riječju, ono što se trenutačno događa može se opisati kao izolacija - upozorava Korać.

Podijeljeni studenti

Ipak, najveća zanimljivost oko posjete delegacije Europskog parlamenta, prema Koraću, jest stav studenata, hoće li se odazvati pozivu za razgovor s europskim parlamentarcima. - Beogradski studenti neće primiti delegaciju, što nije prvi put, dok se studenti iz Pazara, Niša i Novog Sada spremaju na razgovor s njima. Među studentima došlo je do razlika: oni proeuropski orijentirani žele razgovarati, dok drugi slijede službeni državni narativ i ranije su odbili sastanke - naglašava Korać.

Studenti koji odbijaju razgovor s predstavnicima Europskog parlamenta nisu zalog bolje budućnosti susjedne države, a Srbija pod Vučićevim vodstvom sve više nalikuje zemlji saveznici Rusije i Bjelorusije, nego kandidatu za članstvo u Europskoj uniji.