Nakon što su je napali zbog fotografije uslijed potresa, oglasila se Doris Pinčić

Prije tri dana Zagreb i okolicu je u jutarnjim satima pogodio potres od 5.0 prema Richteru s epicentrom kod Petrinje. Nedugo nakon toga voditeljica "Dobro jutro, Hrvatska" Doris Pinčić objavila je Instagram priču pozirajući s usisavačem. Mnogi su počeli negodovati zbog toga kada je dan nakon slabijeg potresa usljedio i razorni od 6.4 prema Richteru koji je odnio sedam ljudskih žrtava, a deseci su ozljeđeni.

Foto: Instagram

"I tako... Još jednom smo se tresli... Još jednom smo se prepali... I još jednom nastavili dalje sa životom... Jer... Što se drugo može? U tim paničnim situacijama mene uhvati smijeh i potreba da čistim kao luda", napisala je Doris tada, a sada se odlučila oglasiti po pitanju priče zbog koje ju mnogi prozivaju danima.

Foto: Instagram

- Nekoliko vas me kontaktiralo u vezi storyja koji sam objavila nekidan i koji vas je pogodio. To nije bio trenutak razornog potresa već onog prvog, dan ranije u kojem nije bilo ljudskih žrtava, nekima je od vas nažalost izgledalo drugačije. U stresnim situacijama kad se bojimo, sami smo, radimo greške i ljudski je priznati ih. Godina je teška svima na razne načine, očito takva mora ostati do kraja. Ako će tako biti lakše istresite se ovdje, razumijem i to u novu ponesimo mir, ako je moguće. Svako dobro svima od srca - napisala je.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Doris Pinčić i sada bivši partner pjevač Boris Rogoznica objavili su kako se razvode. "U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hrvatskoj trebalo pisati i pričati ali ajde... Iako već neko vrijeme nismo životni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili. Nema drame, svi su živi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom. Više ništa nemamo za reći o tome,niti se tiče IKOG osim naše obitelji i molimo sve da to poštuju. Hvala svima na razumijevanju" poručili su tada Doris i Boris.