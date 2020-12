Dino iz 'Lud, zbunjen, normalan' ganuo pratitelje, nudi smještaj četveročlanoj obitelji

Brojni građani mobilizirali su se i organizirali pomoć za pogođeno područje potresom koji je zadesio središnju Hrvatsku u utorak nešto iza 12h. Donose hranu, piće, odjeću, deke, kamp-prikolice, a nude i smještaj diljem zemlje. No, to je učinio i sarajevski glumac Milan Pavlović, napoznatiji po ulozi Dine Mehmeda Mujkića u seriji 'Lud, zbunjen, normalan'. On je ponudio privremeni smještaj četveročlanoj obitelji u stanu u Sarajevu.

- Nudim privremeni smještaj u Sarajevu četveročlanoj obitelji iz Hrvatske koja je ostala na ulici zbog potresa. Dijelite, tagirajte, u tome nisam vičan - napisao je glumac na svom Facebook profilu.

Foto: Screenshot

Brojni pratitelji njegovu su gestu pohvalili u komentarima. "Bravo, dragi Milane! Divan si čovjek! Želim ti sve najbolje u životu", "Ljudino, ti si vrh.", "Od tebe me ne čudi, ali ipak pljesak", "Svaka čast", "Čovjek velikog srca", pisali su brojni.