Nakon šokantnog otkrića Marko je izbacio Draganu iz showa

Nakon što je ponovno odradio sve spojeve s djevojkama, Marka je nešto kopkalo u pogledu Dragane te ju je odlučio ponovno izvesti na spoj kako bi potvrdio ili odbacio svoje sumnje.

Dok su Marko i Dragana bile na spoju, djevojke su izvele mamu Anu u šetnju kako bi joj priopćile saznanje da Dragana ima nekoga izvan showa. „Apsolutno je to dvolično s njene strane. Uvijek je poricala da bilo koga ima. Govorila je da je došla s namjerom da Marka upozna i tražila je uvijek vrlo striktno da joj se Marko izrazi što namjerava.“, bila je šokirana mama Ana te zaključila: „Ja mislim da je ona vidjela u Marku biznismena i nekoga tko ima puno love. Meni je nje žao jer tako se ponašati nije odlika nekog dobrog čovjeka.“

Nije Marku dugo trebalo, pa je Dragani vrlo brzo poručio: „Danas ideš ća, ne bih mogao vidjeti sebe kraj tebe u životu.“ Markove riječi na trenutak iznenadile su Draganu, koja očito nije očekivala da je sljedeća za eliminaciju, no na kraju mu je rekla: „Meni je drago da idem. Čak mi je malo i dosadilo tu biti. Apsolutno nisi moj tip.“ Marko je priznao kako je ipak očekivao malo težu reakciju od nje. „Mislim da je uključila svoj obrambeni mehanizam. Da sam joj rekao da ona ostaje i da među nama nešto ima, ja vjerujem da bi ona rekla pa da, ja imam neki osjećaj za tebe. To je priča.“ zaključio je Marko, a Dragana je izjavila: „Muško k'o muško, lupeta gluposti. Mora nekoga izbaciti, mora nekoga ostaviti.“

Nakon što je izbacio Draganu iz showa, Marko je odveo Nives na večeru u restoran, a čim se serviralo predjelo, Nives je pokazala određeno negodovanje. Kako kaže, ne voli tartar, odnosno sirovu hranu, no na Markov odgovor ipak je odlučila probati. „To je očito, ona će napraviti sve da ostane, pojest friško meso, pojest gluten. Da je to neka pašteta i bijela riža, onda ne bi, ali svaka joj čast.“, rekao je Marko kojega je iznenadilo Nivesino uživanje u tartaru. „Meni je baš drago ne da ga je ona probala, nego je uzela još i još.. da je bilo toga još, ne bih mogao to nahraniti.“, dodao je.

Kod Avdića se odvijala prava drama na eliminacijama. Dok je Adnan bio na ručku s Karolinom, mama Merima iskoristila je priliku za razgovor s Teom. Najprije ju je pitala da li se poljubila s Adnanom, a zatim ju je zanimalo ima li kakve osjećaje prema njezinom sinu i vidi li se s njim. „Veza s njim, ne, zapravo što dalje.“, odgovorila joj je Tea. Kada se Adnan vratio, okupio je sve djevojke kako bi im priopćio da je imao na umu izbaciti Teu, no ipak će to biti Tamara. Mama Merima pokušala je uložiti veto na izbacivanje Tamare, a potom je uslijedila žustra svađa između njih dvoje. Nakon što su se tenzije smirile, Merima mu je rekla da ostavi Tamaru jer joj je Tea priznala kako se ne vidi s njim u finalu. Na kraju je Adnan pristao na majčinu molbu.

„Ovaj cjelokupni igrokaz je bio pričaj, pričaj, pričaj, a priče nema.“, izjavila je Tea kroz suze i napustila show. Kod Elvisa na eliminacijama nije bilo suza, a iako je znala da će sljedeća biti izbačena, naročito zbog uvreda od prethodnog dana, Nikolina je priznala kako joj je ipak žao što neće nastaviti druženje.

Ja Elvisu ne zamjeram što me izbacio jer nije moj tip dečka niti malo.“ kazala je Nikolina te i na samom kraju bila poprilično oštra: „Za cure jedino imam poruku da se neće usrećiti s Elvisom jer on nije dovoljno muško. Elvisu najviše sreće želim s njegovom

mamom.“ Igorove djevojke ustvrdile su da Igor ne pokazuje značajnije simpatije niti prema jednoj djevojci te se jednako odnosi prema svakoj od njih, što im ne ukazuje na to koja bi mogla biti eliminirana. Bez imalo drame i okolišanja, za vrijeme ručka Igor je obznanio da je Loredana ta koja neće nastaviti ovu avanturu.

„Lori ima neka tradicionalna uskogrudna razmišljanja koja mi možda nisu u tom trenutku sjela. Zbrojio sam ono što mi ne odgovara i to mi je u ovom trenutku presudilo.“, objasnio je Igor. Što kandidate i njihove djevojke očekuje u narednim epizodama, ne propustite doznati!