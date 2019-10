Nakon njenog nastupa, Maja napala Janka, a gledatelji oštro poručili: 'Jako si me razočarala'

Dobila je ovacije, ali dio žirija joj ipak nije bio naklonjen. Daria Brnić, 28-godišnjakinja iz Velike Gorice, je u sinoćnjoj izvedbi emocionalne recitacije koju je posvetila majci uspjela je podijeliti žiri.

- Što je ovo bilo i od koga je ovo bilo? - odmah ju je upitala Martina Tomčić dodajući kako je prvo doživjela neugodno iznenađenje, a zatim pozitivno. - Podarili ste nam nešto što dosad nismo vidjeli, s malim momentom iznenađenja - pokušala joj je objasniti Tomčić dodajući da je isprva dala dojam "samouke amaterske glumice koja recitira naučeni monolog".

- Na kraju ste me uspjeli uvući u svoju priču. Uspjeli ste me jako prodmati s par rečenica - zaključila je Tomčić i dodala da se uspjela identificirati s nekoliko njezinih izjava i da joj "nije bilo ugodno". Ipak na kraju joj je dala prolaznu ocjenu.

- Mislim da je razlog zašto ste Martinu uspjeli uvući jer je vaša emocija iskrena, a to je najbitnija stvar kod bilo kakve interpretacije bilo čega - rekao joj je Janko Popović Volarić.

Daria je slušala komentare na rubu suza, a sve to su pratile ovacije publike koja nije ostala ravnodušna.

Davor Bilman je iskreno rekao da nije "prodrman", nije "uzdrman" i ne plače, ali to ne znači da ova izvedba nije bila dobra.

- Smiješ plakati - rekao joj je Bilman, a onda je došao red na Maju koja je imala puno pitanja.

- Mene zanima ono što nismo dotakli večeras je zašto ste vi došli. Koja je poanta? Je l' izdajete knjigu poezije? Jeste htjeli nekoga impresionirati? Jeste nekome osobno poklonili ovu poeziju...Koja je priča? - Šuput je krenula.

Foto: Youtube Screenshot

- Ima tu više poanti, ali reći ću najglavnije; dala sam obećanje mami da ću jednom stat pred svima i to napravit - objasnila je pri suzama Daria.

- To je za pohvalu. Meni je drago, ako ništa drugo, ako se nikad ništa ne desi iz ovoga večeras, da ste vi održali mami obećanje i to je za mene "enough. Eto - rekla joj je Maja koja joj joj je dala "ne" rekavši da su gledatelji za vrijeme njezinog nastupa otišli "ispeći kokice". Publika je nakon tog komentara

Tu se ubacio Janko koji je pokušao objasniti da nisu svi isti i da ne vole svi iste stvari.

- Masa ljudi gleda, ali nisu svi ljudi isti - započeo je Janko, a Maja mu je oštro uzvratila: "Je l' imaš "Da" ili "Ne"? Onda reci "Da" i nemoj mi se uopće obraćat'. Je 'l imaš da ili ne? Je l' ja mogu reći svoje mišljenje? - uzvraćala je Janku ne dajući mu riječ.

Janko Popović Volarić je Dariji dao "da".

Reakcije gledatelja na društvenim mrežama su u velikoj opreci mišljenjima žirija.

- Maju nije dotaknulo, očito je da nema ni u što. Da je netko pjevao pjesmuljak nešto kao Majine pjesme, npr. "daj mi kume keš, keš, nema toga oš neš" , onda bi to Maju dotaknulo. Sad mi se čaša prelila pa pišem, jer mi je Maja postala iritantna, ismijava ljude i toliko agresivno skreće pažnju na sebe. Uhvatim se u razmišljanju da li sam ja glupa kad gledam taj Supertalent. Majo malo se zbroji, Nije u šoldima sve i previše si "tjelesna, putena" - poručila je jedna gledateljica na Facebooku.

- Ove poruke nisu shvatili samo oni koji nemaju mozak. Maja jako si me razočarala, ali mislim da bi tvoju reakciju nakon ovih dirnutih riječi mogli objasniti samo psiholozi - stoji u još jednom komentaru.

- Možda nije za Supertalent, ali cura je rekla puno stvari koje možda nitko ne bi mogao reći, a Maja me sada toliko razočarala - napisali su gledatelji.