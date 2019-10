Propjevala i šokirala žiri, Tomčič oštro: 'Nikad vas više ne želim čuti'

Na pozornici Supertalenta sinoć je nastupila 60-godišnja Sanda Sandali. U crvenoj svečanoj haljini do poda zaokupirala je pažnju svih prisutnih, a premda navodi da ima dva talenta; šivanje i pjevanje, žiriju i publici predstavila se potonjim.

Međutim, žiri nije ostao oduševljen, iako su očekivali mnogo od nje, pogotovo jer je navela da potječe iz glazbeno talentirane obitelji te da je sama pohađala glazbenu školu. Davor Bilman je imao teškoću razumijeti što je Sanda pjevala pa joj je prigovorio zbog toga.

- Moram reći da nisam najbolje razabrao riječi, no možda je to do mene. Moram priznati da ste me dotaknuli. Osjetio sam nešto u sebi što bih nazvao preteča suza i nisu krenule suze, ali sam bio blizu tome. Možda ne iz razloga zbog kojeg biste željeli da se to dogodilo pa ću vam vrlo jednostavno reći, prepustit ću vokalno-izvedbeni dio našim stručnjakinjama, a ja ću vam samo reći da ja vjerujem da je puno bolje da se bavite modom - rekao joj je Bilman.

- Dobro, mislim ja sam izabrala ovu pjesmu jer je jako teška pjesma i znam da ima puno grešaka. Da sam trebala uzeti "O sole mio", drugu jednostavniju pjesmu jer tehnike mi još fali - rekla je Sanda, a Janko je istaknuo da je to bio jedan od najzanimljivijih nastupa sezone.

- Ovo je jedan od najzanimljivjih nastupa sezone apsolutno, ali ne u onom smislu u kojem ste htjeli da bude - poručio je Janko i usporedio njezino pjevanje s "arijom kitova".

- Sanda, vi ste stvarno uspjeli doći do toga da sam ja u tol'kom šoku bila da nisam stisnula ni gumb jer ja nisam...jednostavno - Maja je započela s komentarom kojeg je Sanda prekinula muziciranjem. - Ovdje sam tri sezone, a ovo je bilo potpuno drugačije od svega. S velikim ponosom vam moram reći da ste vi trenutno u mom žirijskom životu - pobjednica. Najposebnija ste osoba koju sam ja vidjela dosad - rekla joj je Maja i zatražila aplauz publike.

Martina Tomčić nije štedila kritike na Sandin račun.

- Ja vjerujem da je ova nehumana tortura poptuno za vas nebitna jer vi ste doživjeli po ono što ste došli. Mi smo odtrpili ono za što smo plaćeni i što moramo tu sjediti. Osmijeh na licu je tu, haljina je tu, ali ja vas doista, ali doista više nikad ne želim čuti - rekla joj je Tomčić dodavši da joj je žao, a Sanda se zahvalila.