Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije

Koja se priča krije iza Dore? Evo kako je dobila ime, a i kakvo značenje nosi kristalna statua koju osvaja pobjednik

Opatija: Zdravica i kupanje u moru u čast Dore
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 10:38

Autor statue je glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo, koji ju je osmislio 1994. godine. Ideja je nastala uoči tadašnjeg natjecanja, tijekom razgovora sa Ksenijom Urličić, Miroslavom Lilićem i Marijom Nemčić

U nedjelju navečer saznat ćemo tko je pobjednik ovogodišnje Dore i hrvatski predstavnik na Euroviziji koja se u svibnju održava u Beču, a uz prestižnu titulu ta osoba ili grupa kući će ponijeti i jedno od od najprepoznatljivijih domaćih statuu koja se već desetljećima dodjeljuje kao simbol pobjede i prestiža. Radi se o kristalnoj statui Dore čiji upečatljiv izgled iz godine u godinu plijeni pozornost, a iza samog kipića krije se zanimljiva priča i snažna simbolika.

Autor statue je glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo, koji ju je osmislio 1994. godine. Ideja je nastala uoči tadašnjeg natjecanja, tijekom razgovora sa Ksenijom Urličić, Miroslavom Lilićem i Marijom Nemčić. Upravo je Ksenija Urličić, utemeljiteljica Dore, predložila da festival ponese ime po skladateljici Dori Pejačević. Ta je odluka potaknula Propadala da u jednoj noći osmisli vizualno rješenje koje će predstavljati Hrvatsku.

Inspiraciju je pronašao u elementima hrvatske tradicije – paške čipke, konavoske nošnje te liku sinjske Gospe. Prva verzija statue izrađena je u aluminiju zbog kratkih rokova, dok je već sljedeće godine dobila svoju prepoznatljivu kristalnu formu u Rogaškoj. Tijekom godina mijenjale su se nijanse i dodavani detalji poput platine, no osnovni oblik ostao je isti.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Opatija: Zdravica i kupanje u moru u čast Dore
1/16

''Ksenija Urličić u svojoj je prvoj viziji imala nekakvu kuglu i na njoj ugraviranu Hrvatsku. Međutim, kad je rekla da bi festival nazvala po Dori Pejačević, preko noći sam napravio rješenje. Ja sam rekao: ''Pa noć je duga'' i na putu do doma razmišljao što je to upečatljivo za Hrvatsku. Uzeo sam elemente paške čipke, konavoske nošnje, a sinjska Gospa bila mi je inspiracija. Kako je već bilo kasno, lijevali smo je prve godine u aluminiju, a godinu poslije radili su je u Rogaškoj, u pravoj verziji, kristalu. Ona je ostala i dan danas, samo smo mijenjali neke boje, pa smo unosili platinu i neke dekoracije'', otkrio je Ivica jednom za 24 sata.

Zanimljivo je da pobjednici Dore 1993. godine, grupa Put, nisu dobili danas poznatu statuu, već staklenu vazu s natpisom ''Dora''. Prva kristalna statua dodijeljena je 1994. Tonyju Cetinskom za pjesmu ''Nek’ ti bude ljubav sva''.

Za ovu prestižnu nagradu natjecalo se više od 300 izvođača s više od 500 pjesama, a ove godine za statuu se bore: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Ključne riječi
Ksenija Urličić Ivica Propadalo Eurovizija Dora 2026. Dora showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Blanka Vlaši? objavila završetak karijere - arhiva
25
EKSKLUZIVNO!

Nakon vijesti o razvodu progovorio otac Blanke Vlašić: 'Ruben i moja kći službeno su razvedeni još od listopada'

Večernji list dobio je ekskluzivne detalje razgovora Rubena Van Guchta koji javno na belgijskom radiju opovrgava činjenicu da je razveden, no sada se u sve upleo otac Blanke Vlašić, Joško koji je detaljno opisao kada je njegova kći finalizirala brak te je otkrio detalje o njihovu odnosu, Rubenu i situaciji koja nije jednostavna za njihovu obitelj. Također, sutra u subotnjem izdanju Het Laatste Nieuws, najvećih novina u Belgiji bit će objavljen intervju s Joškom Vlašićem, a koji već sada imate priliku pročitati u nastavku ovog teksta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!