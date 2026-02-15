Koja se priča krije iza Dore? Evo kako je dobila ime, a i kakvo značenje nosi kristalna statua koju osvaja pobjednik

U nedjelju navečer saznat ćemo tko je pobjednik ovogodišnje Dore i hrvatski predstavnik na Euroviziji koja se u svibnju održava u Beču, a uz prestižnu titulu ta osoba ili grupa kući će ponijeti i jedno od od najprepoznatljivijih domaćih statuu koja se već desetljećima dodjeljuje kao simbol pobjede i prestiža. Radi se o kristalnoj statui Dore čiji upečatljiv izgled iz godine u godinu plijeni pozornost, a iza samog kipića krije se zanimljiva priča i snažna simbolika.

Autor statue je glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo, koji ju je osmislio 1994. godine. Ideja je nastala uoči tadašnjeg natjecanja, tijekom razgovora sa Ksenijom Urličić, Miroslavom Lilićem i Marijom Nemčić. Upravo je Ksenija Urličić, utemeljiteljica Dore, predložila da festival ponese ime po skladateljici Dori Pejačević. Ta je odluka potaknula Propadala da u jednoj noći osmisli vizualno rješenje koje će predstavljati Hrvatsku.

Inspiraciju je pronašao u elementima hrvatske tradicije – paške čipke, konavoske nošnje te liku sinjske Gospe. Prva verzija statue izrađena je u aluminiju zbog kratkih rokova, dok je već sljedeće godine dobila svoju prepoznatljivu kristalnu formu u Rogaškoj. Tijekom godina mijenjale su se nijanse i dodavani detalji poput platine, no osnovni oblik ostao je isti.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju

''Ksenija Urličić u svojoj je prvoj viziji imala nekakvu kuglu i na njoj ugraviranu Hrvatsku. Međutim, kad je rekla da bi festival nazvala po Dori Pejačević, preko noći sam napravio rješenje. Ja sam rekao: ''Pa noć je duga'' i na putu do doma razmišljao što je to upečatljivo za Hrvatsku. Uzeo sam elemente paške čipke, konavoske nošnje, a sinjska Gospa bila mi je inspiracija. Kako je već bilo kasno, lijevali smo je prve godine u aluminiju, a godinu poslije radili su je u Rogaškoj, u pravoj verziji, kristalu. Ona je ostala i dan danas, samo smo mijenjali neke boje, pa smo unosili platinu i neke dekoracije'', otkrio je Ivica jednom za 24 sata.

Zanimljivo je da pobjednici Dore 1993. godine, grupa Put, nisu dobili danas poznatu statuu, već staklenu vazu s natpisom ''Dora''. Prva kristalna statua dodijeljena je 1994. Tonyju Cetinskom za pjesmu ''Nek’ ti bude ljubav sva''.

Za ovu prestižnu nagradu natjecalo se više od 300 izvođača s više od 500 pjesama, a ove godine za statuu se bore: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.