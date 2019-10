'Briga me za komentar Martine Tomčić, snimam novu pjesmu za YouTube!'

Iako žiri nije bio oduševljen njezinom opernom izvedbom u Supertalentu , 60-godišnja umirovljenica, pjevačica i dizajnerica Sanda Sandali ističe da je bez obzira na to jako ponosna.

– Ponosna sam na svoj izgled, haljinu i jačinu mog glasa. Nastavit ću se baviti pjevanjem i dalje. Sada imam svoj mikrofon i želim u studiju snimiti pjesmu O sole mio i staviti je na YouTube – tvrdi kreativka i ne poriče da je imala tremu jer, kako kaže, nije naučena pjevati pred publikom i mora to savladati. Isto je bilo i dok se bavila dizajnom.

- Kada sam radila modne revije u fokusu je bila kreativnost moje mašte, a sada kada s vokalom i plućima moram zavesti publiku, to je nešto još uvijek novo za mene. Jednostavno moram vježbati – ne odustaje Sanda pa otkriva kako se osjećala nakon žirijevih komentara i kako su reagirali ljudi iz njezine okoline.

- Iskreno, nisam se nešto puno osvrtala na komentare žirija. Ne mogu se točno sjetiti Martininog komentara. Ona nije primijetila da sam željela otpjevati u naturi. Nije shvatila da u naturi kada pjevam čuje se drugačije i cijela bi dvorana bila s mojim glasom ovijena i to bez mikrofona. Do ceste bi me čuli. Mislim da žiri još nije imao prilike sresti tako nekoga s jakim glasom. Na komentare žirija moj brat nije blagonaklono gledao jer me on stalno sluša i čuo me je preko mikrofona potpuno drugačije – govori Sanda kojoj je plan zasada snimati vlastite pjesme koje će objavljivati na Youtube kanalu, a za ponovno prijavu na Supertalent kaže „nikad se ne zna“. Kada ne pjeva, bavi se svojim hobijima – šiva za sebe i poznanike i bavi se planinarenjem i to do 3500 mnv.

Foto: Youtube screenshot

- Putujem puno. Vozim se čamcem po rijekama i promatram prirodu – kaže nam Sandali koja od 1983. godine živi u Švicarskoj.

-Moj život u Švicarskoj je jako miran i staložen. Sve ide svojim normalnim redom bez stresa. Miran ugodan život – govori nam nasmijano i na kraju otkriva tko joj je najveća podrška. - Ja sam sama sebi najveća podrška! Moje pouzdanje me je dovelo tu gdje jesam. Da sam slušala druge bila bi domaćica. To nije moj život – tvrdi ona.

Podsjetimo, tijekom osvrta žirija na njezinu izvedbu, nitko od njih nije ostao ravnodušan. Maja Šuput je izjavila da je Sanda za nju pobjednica, a Martina Tomčić uputila joj je oštru kritiku.

- Ja vjerujem da je ova nehumana tortura poptuno za vas nebitna jer vi ste doživjeli po ono što ste došli. Mi smo odtrpili ono za što smo plaćeni i što moramo tu sjediti. Osmijeh na licu je tu, haljina je tu, ali ja vas doista, ali doista više nikad ne želim čuti - rekla joj je Tomčić dodavši da joj je žao, a Sanda se zahvalila.