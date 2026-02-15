Nakon Igara gradu ostaje arena Milano Santagiulia kao novi kulturni i društveni centar grada

Jer Igre su oduvijek bile više od natjecanja: one su privremeni urbanistički eksperiment, slojevita pozornica na kojoj se isprepliću ambicija, identitet, spektakl i vrlo konkretna pitanja o tome što ostaje kada se reflektori ugase. Milano Cortina 2026 gotovo je školski primjer tog fenomena. Uz sportske arene i infrastrukturne zahvate, paralelno se gradi čitav niz privremenih prostora, kako za sportaše tako i za posjetitelje. Fan zone, kuće nacionalnih olimpijskih odbora, brendirani paviljoni, pop-up izložbe i prostori za susrete nastaju na točno određenim točkama grada - Duomo, San Babila, Parco Sempione, Tortona i Porta Venezia samo su neki od dijelova grada koji su zasjali olimpijskim svjetlom. Milano se tijekom Igara ispunio privremenim arhitektonskim točkama koje su se prirodno smjestile na već poznata mjesta. Piazza Duomo postala je središnji olimpijski trg s trgovinama, partnerima i televizijskom produkcijom, dok se San Babila pretvorila u Omega Village. Zanimljivo je koliko se olimpijska karta grada preklapa s onom koju poznajemo s Design Weeka. Isti trgovi, iste zgrade i iste četvrti sada pričaju sportsku priču. Kao da se Olimpijske igre prirodno nadovezuju na ritam grada koji je već godinama naviknut na privremene instalacije i brze transformacije.