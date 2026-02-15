ANKETA Grupa LELEK pobijedila je na Dori, jeste li zadovoljni izborom?

Grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u Beču! Glavna je to informacija koju smo saznali tijekom finala Dore 2026. godine koje se odvilo u nedjelju navečer. Mlade pjevačice dobro su poznate eurovizijskim obožavateljima jer im ovo nije prvi nastup na Dori, a pjesma koja govori o tradiciji osigurala im je put u Beč. "Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača. Jeste li zadovoljni njihovom pobjedom, otkrijte nam u anketi.

Inače, u finalu Dore predstavili su se i Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras s "From Ashes To Flame", Noelle i "Uninterrupted", ToMa i "Ledina", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda i "Dora", Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho", Ritam Noir s pjesmom "Profumi di mare", Irma s "Ni traga", Lana Mandarić i "Tama", Stela Rade s "Nema te", Devin i "Over Me", Marko Kutlić i pjesma "Neotuđivo", Sergej koji je pjevao "Scream" i Lara Demarin sa svojom "Mantrom".