Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
andromeda ide u Beč

ANKETA Grupa LELEK pobijedila je na Dori, jeste li zadovoljni izborom?

Foto: Renato Branđolica i Dario Njavro/HRT
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 23:45

"Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača

Grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na Euroviziji u Beču! Glavna je to informacija koju smo saznali tijekom finala Dore 2026. godine koje se odvilo u nedjelju navečer. Mlade pjevačice dobro su poznate eurovizijskim obožavateljima jer im ovo nije prvi nastup na Dori, a pjesma koja govori o tradiciji osigurala im je put u Beč. "Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo", nakon pobjede su istaknule članice grupe LELEK, a za prestižnu titulu eurovizijskog predstavnika natjecale su se s još 15 izvođača. Jeste li zadovoljni njihovom pobjedom, otkrijte nam u anketi.

Inače, u finalu Dore predstavili su se i Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras s "From Ashes To Flame", Noelle i "Uninterrupted", ToMa i "Ledina", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda i "Dora", Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho", Ritam Noir s pjesmom "Profumi di mare", Irma s "Ni traga", Lana Mandarić i "Tama", Stela Rade s "Nema te", Devin i "Over Me", Marko Kutlić i pjesma "Neotuđivo", Sergej koji je pjevao "Scream" i Lara Demarin sa svojom "Mantrom".

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
1/16
Ključne riječi
Lelek Eurovizija Dora 2026. showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!