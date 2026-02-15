Naši Portali
DORA 2026.

FOTO Dvadesetak prosvjednika na Prisavlju prosvjeduje protiv Eurosonga, evo o čemu je riječ

Autori: Samir Milla, Matija Petek
15.02.2026.
u 20:22

Eurosong, glazbeno natjecanje koje se ponosi sloganom "Ujedinjeni glazbom", suočava se s jednom od najvećih kriza u svojoj 70-godišnjoj povijesti. Pet zemalja – Irska, Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Island – potvrdilo je da se povlači s natjecanja koje će se 2026. godine održati u Beču.

I dok je sve spremno za finale Dore 2026., ispred HRT-ovog studija "Anton Marti" na Prisavlju dvadesetak prosvjednika prosvjeduje protiv Eurosonga. Riječ je o prosvjednoj akciji Inicijativa za slobodnu Palestinu, a kojom se poziva na bojkot natjecanja koje će se ovog svibnja održati u Beču. Pripadnici ove Incijative danima su pozivali ljude na društvenim mrežama na djelovanje, ali izgleda da nisu naišli na velik odaziv. 

Podsjetimo, Eurosong, glazbeno natjecanje koje se ponosi sloganom "Ujedinjeni glazbom", suočava se s jednom od najvećih kriza u svojoj 70-godišnjoj povijesti. Pet zemalja – Irska, Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Island – potvrdilo je da se povlači s natjecanja koje će se 2026. godine održati u Beču. Odluka je uslijedila nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) prošlog tjedna, nakon glasanja, dopustila Izraelu sudjelovanje unatoč pozivima na isključenje zbog, kako navode televizije koje bojkotiraju, "genocida u Gazi". Usred rastućih napetosti i bijesa fanova, direktor natjecanja Martin Green prekinuo je šutnju i objavio otvoreno pismo u kojem je pokušao umiriti strasti i obraniti poziciju organizacije. Što je rekao možete pročitati OVDJE.

Inače, HRT se po tom pitanju oglasio i poručio kako će se Hrvatska natjecati na Eurosongu 2026. u Beču.

Ključne riječi
Dora 2026. Dora showbiz

