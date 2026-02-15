FOTO Pogledajte kako su se Maja i Šime zabavljali na 20. godišnjici braka našeg pjevača

Naši Portali
Foto: Instagram screenshot
15.02.2026.
U videima koje je podijelila može se vidjeti kako Šime i ona plešu zagrljeni, ne skidajući osmijehe s lica, dok su na drugom kadru Maja, Nina Badrić, koja je također bila prisutna, i Šime u opuštenom, razigranom izdanju, očito uživajući u večeri ispunjenoj smijehom i dobrom energijom

Naš glazbenik Sandi Cenov i njegova supruga Ilina proslavili su velikih 20 godina braka, a tim povodom odlučili su napraviti zabavu na kojoj su bili njihovi prijatelji. Posebno su se tu istaknuli i pjevačica Maja Šuput i prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime Elez, a Maja je djelić atmosfere podijelila i na društvenim mrežama. U videima koje je podijelila može se vidjeti kako Šime i ona plešu zagrljeni, ne skidajući osmijehe s lica, dok su na drugom kadru Maja, Nina Badrić, koja je također bila prisutna, i Šime u opuštenom, razigranom izdanju, očito uživajući u večeri ispunjenoj smijehom i dobrom energijom.

Podsjetimo, Šuput je poznata po stvaranju vrhunske atmosfere, što je dokazala i prošlog vikenda na karnevalskom koncertu u Kastvu. U skladu s tradicijom maškara, i sama se s bendom pojavila u kostimima, no vjerojatno nije očekivala da će joj konkurencija za najbolju masku biti vlastita publika. Iako je njezin nastup bio, kao i uvijek, iznimno energetičan, glavna priča večeri postala je jedna fotografija koja je ubrzo osvojila internet i postala hit.

U masi se, naime, pojavio par čija je kreativnost oduševila i samu pjevačicu. Odlučili su se maskirati upravo u Maju i njezinog partnera Šimu Eleza, a njihova je pojava bila toliko upečatljiva da je Maja trenutak morala zabilježiti. Urnebesnu fotografiju podijelila je na svom Instagram profilu uz jednostavan, ali efektan komentar: - Maskirali su se u Maju i Šimu... - čime je pokrenula lavinu pozitivnih reakcija.

Pažnja posvećena detaljima bila je doista impresivna. "Lažni Šime" nosio je dužu crnu kosu i raskopčanu košulju kako bi istaknuo isklesana prsa, no ključni detalj bila je crvena ruža koju je držao u ruci, kao jasna aluzija na show "Gospodin Savršeni" koji ga je i proslavio. Njegova pratnja, "lažna Maja", vjerno je dočarala pjevačičin scenski stil u šljokičastoj srebrnoj haljinici, držeći u ruci mikrofon i pozirajući s prepoznatljivom energijom.

Šali se ubrzo pridružio i sam Šime Elez, podijelivši istu fotografiju na svom profilu, čime je pokazao da ga zabavlja šala obožavatelja. Ovaj duhoviti trenutak dolazi u vrijeme kada je njihova veza pod stalnim povećalom medija, koji često spekuliraju o prirodi njihova odnosa. Simpatična situacija s maškara poslužila im je kao savršen i opušten odgovor na stalni interes javnosti i medijske napise koji ih prate u stopu.

Ključne riječi
sandi cenov Šime Elez Maja Šuput showbiz

