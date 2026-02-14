Marijana Mikulić ne skriva emocije: Nema veće nagrade nego kad čujem da je moja priča ljekovita i drugima

Kazališna, televizijska i filmska glumica Marijana Mikulić proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja svoje karijere, a emocije i zahvalnost nije mogla sakriti u najnovijoj objavi na Instagramu. Podijelila je video koji prikazuje djelić atmosfere s izvedbe njezine autobiografske monodrame "MARE #ženamajkaglumica" u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Snimka prikazuje kadrove iza kulisa, od dolaska u dvoranu i priprema u garderobi, preko ispunjenog gledališta, sve do trenutka kada se glumica klanja publici koja ju je nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Uz video je podijelila i emotivan opis u kojem je otkrila koliko je preplavljena uspjehom predstave. "Mali behind the scenes. A sutra Lisinski i PETA rasprodana izvedba. Naredne izvedbe puštene u prodaju također rasprodane. Čekamo nove termine", napisala je Mikulić, dodajući kako se i za gostovanja u Splitu, Makarskoj i Mostaru već otvaraju dodatni termini zbog golemog interesa. "‘Mare #zenamajkaglumica’ živi jedan život kakav ni sanjala nije", poručila je glumica, zahvalivši publici na ljubavi i podršci. Posebno je istaknula koliko joj znače poruke gledatelja.

"Nema veće nagrade nego kad čujem da je moja priča ljekovita i drugima kao što je meni. Zagrljaj najveći!", zaključila je. Inače, monodrama "MARE #ženamajkaglumica" doživjela je premijeru krajem 2025. godine i odmah postala hit. U njoj Marijana otvoreno, s puno humora i sirove iskrenosti, progovara o izazovima s kojima se suočava kao supruga, majka trojice sinova i zaposlena žena. Njezina spremnost da bez uljepšavanja govori o privatnom životu odavno je poznata pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je stekla veliku zajednicu. Teme poput borbe s "burnoutom" dok je suprug radio u inozemstvu, izazova u odgoju najmlađeg sina Jakova koji ima poremećaj iz autističnog spektra te bračne krize, stvorile su snažnu vezu s publikom. Gledatelji se očito prepoznaju u njezinoj priči, pronalazeći u njoj utjehu i inspiraciju.

Reakcije ispod objave najbolje svjedoče o tome koliko je publika zavoljela Marijanu i njezinu predstavu. Komentari su ispunjeni riječima hvale i podrške. "Divna si draga Mare", "Sijaš!!!", samo su neke od poruka. Jedna pratiteljica otkrila je dirljiv detalj: "Dobila karte od djece za rođendan i jaaaako se veselim sutrašnjoj predstavi. Baš ste nam inspiracija!". Velik broj obožavatelja iz drugih gradova i država, poput onih iz Imotskog i Münchena, izrazio je želju da glumica sa svojom predstavom dođe i u njihova mjesta. Marijana Mikulić je svojom monodramom uspjela ono što mnogima ne polazi za rukom: pretvoriti vlastitu ranjivost u izvor snage ne samo za sebe, već i za tisuće žena koje se prepoznaju u njezinim borbama i pobjedama.