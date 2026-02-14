Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USPJEH PROJEKTA

Marijana Mikulić ne skriva emocije: Nema veće nagrade nego kad čujem da je moja priča ljekovita i drugima

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 21:30

Uz video je podijelila i emotivan opis u kojem je otkrila koliko je preplavljena uspjehom predstave ‘Mare #zenamajkaglumica'

Kazališna, televizijska i filmska glumica Marijana Mikulić proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja svoje karijere, a emocije i zahvalnost nije mogla sakriti u najnovijoj objavi na Instagramu. Podijelila je video koji prikazuje djelić atmosfere s izvedbe njezine autobiografske monodrame "MARE #ženamajkaglumica" u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Snimka prikazuje kadrove iza kulisa, od dolaska u dvoranu i priprema u garderobi, preko ispunjenog gledališta, sve do trenutka kada se glumica klanja publici koja ju je nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Uz video je podijelila i emotivan opis u kojem je otkrila koliko je preplavljena uspjehom predstave. "Mali behind the scenes. A sutra Lisinski i PETA rasprodana izvedba. Naredne izvedbe puštene u prodaju također rasprodane. Čekamo nove termine", napisala je Mikulić, dodajući kako se i za gostovanja u Splitu, Makarskoj i Mostaru već otvaraju dodatni termini zbog golemog interesa. "‘Mare #zenamajkaglumica’ živi jedan život kakav ni sanjala nije", poručila je glumica, zahvalivši publici na ljubavi i podršci. Posebno je istaknula koliko joj znače poruke gledatelja.

"Nema veće nagrade nego kad čujem da je moja priča ljekovita i drugima kao što je meni. Zagrljaj najveći!", zaključila je. Inače, monodrama "MARE #ženamajkaglumica" doživjela je premijeru krajem 2025. godine i odmah postala hit. U njoj Marijana otvoreno, s puno humora i sirove iskrenosti, progovara o izazovima s kojima se suočava kao supruga, majka trojice sinova i zaposlena žena. Njezina spremnost da bez uljepšavanja govori o privatnom životu odavno je poznata pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je stekla veliku zajednicu. Teme poput borbe s "burnoutom" dok je suprug radio u inozemstvu, izazova u odgoju najmlađeg sina Jakova koji ima poremećaj iz autističnog spektra te bračne krize, stvorile su snažnu vezu s publikom. Gledatelji se očito prepoznaju u njezinoj priči, pronalazeći u njoj utjehu i inspiraciju.

Reakcije ispod objave najbolje svjedoče o tome koliko je publika zavoljela Marijanu i njezinu predstavu. Komentari su ispunjeni riječima hvale i podrške. "Divna si draga Mare", "Sijaš!!!", samo su neke od poruka. Jedna pratiteljica otkrila je dirljiv detalj: "Dobila karte od djece za rođendan i jaaaako se veselim sutrašnjoj predstavi. Baš ste nam inspiracija!". Velik broj obožavatelja iz drugih gradova i država, poput onih iz Imotskog i Münchena, izrazio je želju da glumica sa svojom predstavom dođe i u njihova mjesta. Marijana Mikulić je svojom monodramom uspjela ono što mnogima ne polazi za rukom: pretvoriti vlastitu ranjivost u izvor snage ne samo za sebe, već i za tisuće žena koje se prepoznaju u njezinim borbama i pobjedama. 

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
1/18
Ključne riječi
showbiz Vatroslav Lisinski poruka predstava Marijana Mikulić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Blanka Vlaši? objavila završetak karijere - arhiva
24
EKSKLUZIVNO!

Nakon vijesti o razvodu progovorio otac Blanke Vlašić: 'Ruben i moja kći službeno su razvedeni još od listopada'

Večernji list dobio je ekskluzivne detalje razgovora Rubena Van Guchta koji javno na belgijskom radiju opovrgava činjenicu da je razveden, no sada se u sve upleo otac Blanke Vlašić, Joško koji je detaljno opisao kada je njegova kći finalizirala brak te je otkrio detalje o njihovu odnosu, Rubenu i situaciji koja nije jednostavna za njihovu obitelj. Također, sutra u subotnjem izdanju Het Laatste Nieuws, najvećih novina u Belgiji bit će objavljen intervju s Joškom Vlašićem, a koji već sada imate priliku pročitati u nastavku ovog teksta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!