IDU U BEČ

VIDEO Grupa LELEK nakon pobjede na Dori: 'Očekuju nas dodatne probe, bit će i promjena'

Zagreb: Grupa Lelek pobjednica je ovogodišnje Dore
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Samir Milla
16.02.2026.
u 00:48

Mislim da nam još uvijek nije sve potpuno jasno. Naravno da smo i dalje pod dojmom, ali polako se smirujemo. Sa svakom osobom koja nam priđe, sa svakom čestitkom, sve smo svjesnije koliko je ovo velika stvar i koliko smo zahvalne što nam se oto događa. Trebat će nam malo vremena da se na sve naviknemo, rekle su nam i dodale kako su spremne na brojne izjave za strane medije

Grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" pobjednik je ovogodišnje Dore, koja se održala na HRT-u. One su skupile  173 boda, najviše od publike i žirija. Na driugom mjestu su Coldsnap s pjesmom "Mucho Macho", koji su skupili 108 bodova, a treća Stela Rade s pjesmom "Nema te" imala je 93 boda. "Pokušat ćemo najbolje predstaviti Hrvatsku u Beču. Iza nas stoji predivni tim ljudi, bez kojih ne bi bilo i ove pobjede", rekla je nakon pobjede Inka Večerina Perušić, članica grupe. 

Cure iz grupe LELEK su nakon pobjede u razgovoru za Večernji list kazale da su se nadale pobjedi, ali da im još treba vremena da se dojmovi slegnu.  "Mislim da nam još uvijek nije sve potpuno jasno. Naravno da smo i dalje pod dojmom, ali polako se smirujemo. Sa svakom osobom koja nam priđe, sa svakom čestitkom, sve smo svjesnije koliko je ovo velika stvar i koliko smo zahvalne što nam se ovo događa. Trebat će nam malo vremena da se na sve naviknemo", rekle su nam i dodale kako su spremne na brojne izjave za strane medije. 

"Već smo se pripremile za to, uostalom, u grupi  imamo Korinu Oliviju Rogić, koja je rođena u Kanadi i izvorna je govornica engleskog jezika, kazale su nam. A što su nam još rekle cure iz grupe LELEK, pogledajte u videu. 
Eurosong Dora Lelek

31st Annual Critics Choice Awards
Zvijezda hit-serije o najtežem periodu u životu: ''Ležala sam na podu, mislila sam da sam si uništila život'

Bili smo usred razvoda i samo sam jecala, misleći da sam upropastila cijeli svoj život", ispričala je Cuoco. Njezino emocionalno stanje bilo je toliko teško da se doslovno nije mogla ustati. U jednoj od najupečatljivijih scena koje je podijelila s javnošću, opisala je kako su njezine vizažistice i frizerke došle pripremiti je za premijeru i zatekle je na podu

Poraženi na Dori, pobjednici na radiju: Ovi megahitovi nikad nisu vidjeli Eurosong

Zlatno doba Dore, devedesete godine prošlog stoljeća, bilo je pravo rasadište takvih "sretnih gubitnika". Već na prvom izdanju natjecanja 1993. godine, tada još pod nazivom Hrvatski televizijski festival, mladi Tony Cetinski predstavio je baladu "Nek' te zagrli netko sretniji". Završio je na šestom mjestu, no upravo mu je ta pjesma donijela nacionalnu slavu i postala temelj karijere koja traje i danas

