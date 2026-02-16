VIDEO Grupa LELEK nakon pobjede na Dori: 'Očekuju nas dodatne probe, bit će i promjena'

Grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" pobjednik je ovogodišnje Dore, koja se održala na HRT-u. One su skupile 173 boda, najviše od publike i žirija. Na driugom mjestu su Coldsnap s pjesmom "Mucho Macho", koji su skupili 108 bodova, a treća Stela Rade s pjesmom "Nema te" imala je 93 boda. "Pokušat ćemo najbolje predstaviti Hrvatsku u Beču. Iza nas stoji predivni tim ljudi, bez kojih ne bi bilo i ove pobjede", rekla je nakon pobjede Inka Večerina Perušić, članica grupe.

Cure iz grupe LELEK su nakon pobjede u razgovoru za Večernji list kazale da su se nadale pobjedi, ali da im još treba vremena da se dojmovi slegnu. "Mislim da nam još uvijek nije sve potpuno jasno. Naravno da smo i dalje pod dojmom, ali polako se smirujemo. Sa svakom osobom koja nam priđe, sa svakom čestitkom, sve smo svjesnije koliko je ovo velika stvar i koliko smo zahvalne što nam se ovo događa. Trebat će nam malo vremena da se na sve naviknemo", rekle su nam i dodale kako su spremne na brojne izjave za strane medije.

"Već smo se pripremile za to, uostalom, u grupi imamo Korinu Oliviju Rogić, koja je rođena u Kanadi i izvorna je govornica engleskog jezika, kazale su nam. A što su nam još rekle cure iz grupe LELEK, pogledajte u videu.