Baby Lasagna objavio misteriozan video i zbunio fanove: 'Postao sam ono što najviše mrzim'

Glazbenik Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, koji je osvojio Europu i svijet svojim hitom "Rim Tim Tagi Dim" na Eurosongu 2024., ponovno je u centru pažnje. Na svom Instagram profilu objavio je kratki, umjetnički video uz vrlo intrigantan opis: "Postao sam ono što najviše mrzim." Objava je tempirana točno na prvu godišnjicu izlaska njegovog iznimno uspješnog debitantskog albuma, "Demons & Mosquitoes", koji je svjetlo dana ugledao sedmog veljače 2025. godine, što je dodatno pojačalo znatiželju njegovih brojnih obožavatelja. Video, okupan u prepoznatljivim ružičastim i ljubičastim tonovima, donosi brze kadrove koji podsjećaju na atmosferu raskošne barokne zabave pod maskama. U njemu se izmjenjuju prizori benda koji svira, ljudi u puderiranim perikama, detalja poput lustera i venecijanskih maski te samog Marka u raznim energičnim pozama.
Cjelokupna estetika djeluje kao najava za novi glazbeni spot, a zagonetna poruka o tome da je postao ono što mrzi, savršeno se nadovezuje na teme tjeskobe i pritisaka slave koje je istraživao na svom prvijencu. Reakcije ispod objave nisu izostale. Domaći i strani obožavatelji odmah su počeli s nagađanjima, a mnogi su uvjereni da je riječ o najavi novog singla ili spota. Komentari poput "Ovo se čeka od ljeta 2025." i "Jedna godina!" jasno pokazuju da su fanovi povezali datum objave s godišnjicom albuma i da već neko vrijeme iščekuju nešto novo. Strani obožavatelji također su izrazili nestrpljenje, pišući poruke poput: "Objavi ovo i gotov sam".
Baby Lasagnaje trenutno se nalazi na svojoj velikoj europskoj turneji nazvanoj "End the Party Tour 2026". Nedavno je, sredinom siječnja, kao posebni gost nastupio i u finalu izbora za pjesmu Eurovizije na Malti, potvrdivši svoj status međunarodne zvijezde. Iako je neprestano na putu, čini se da tridesetogodišnji glazbenik ne miruje, već paralelno radi na novim projektima.FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Čuo sam tu frazu i prije. Ljude iskvari lažni glamur snobova. U današnjem turbulentnom razdoblju brzo dolazi burnout, a DJ-evi se mijenjaju kao CD-i