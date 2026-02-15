Baby Lasagna objavio misteriozan video i zbunio fanove: 'Postao sam ono što najviše mrzim'

Glazbenik Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, koji je osvojio Europu i svijet svojim hitom "Rim Tim Tagi Dim" na Eurosongu 2024., ponovno je u centru pažnje. Na svom Instagram profilu objavio je kratki, umjetnički video uz vrlo intrigantan opis: "Postao sam ono što najviše mrzim." Objava je tempirana točno na prvu godišnjicu izlaska njegovog iznimno uspješnog debitantskog albuma, "Demons & Mosquitoes", koji je svjetlo dana ugledao sedmog veljače 2025. godine, što je dodatno pojačalo znatiželju njegovih brojnih obožavatelja. Video, okupan u prepoznatljivim ružičastim i ljubičastim tonovima, donosi brze kadrove koji podsjećaju na atmosferu raskošne barokne zabave pod maskama. U njemu se izmjenjuju prizori benda koji svira, ljudi u puderiranim perikama, detalja poput lustera i venecijanskih maski te samog Marka u raznim energičnim pozama.

Cjelokupna estetika djeluje kao najava za novi glazbeni spot, a zagonetna poruka o tome da je postao ono što mrzi, savršeno se nadovezuje na teme tjeskobe i pritisaka slave koje je istraživao na svom prvijencu. Reakcije ispod objave nisu izostale. Domaći i strani obožavatelji odmah su počeli s nagađanjima, a mnogi su uvjereni da je riječ o najavi novog singla ili spota. Komentari poput "Ovo se čeka od ljeta 2025." i "Jedna godina!" jasno pokazuju da su fanovi povezali datum objave s godišnjicom albuma i da već neko vrijeme iščekuju nešto novo. Strani obožavatelji također su izrazili nestrpljenje, pišući poruke poput: "Objavi ovo i gotov sam".

Baby Lasagnaje trenutno se nalazi na svojoj velikoj europskoj turneji nazvanoj "End the Party Tour 2026". Nedavno je, sredinom siječnja, kao posebni gost nastupio i u finalu izbora za pjesmu Eurovizije na Malti, potvrdivši svoj status međunarodne zvijezde. Iako je neprestano na putu, čini se da tridesetogodišnji glazbenik ne miruje, već paralelno radi na novim projektima.