izlazak

FOTO Nikog nije ostavila ravnodušnim! Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: 'Kidaš!'

Lijepa Mirna sudjelovala je u humanitarnoj akciji Nove TV
Foto: Nova TV, Instagram, Privatna arhiva
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 16:00

Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografiju iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je Mirna Mihelčić prisustvovala premijeri, a njezin elegantni i odvažni stil nikoga nije ostavio ravnodušnim

Mlada šibenska glumica Mirna Mihelčić koju javnost prepoznaje kao Matiju Macan iz serije "Kumovi", ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografiju iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje je prisustvovala premijeri, a njezin elegantni i odvažni stil nikoga nije ostavio ravnodušnim. Za ovu prigodu odabrala je pripijenu crnu mini haljinu koja je istaknula njezinu vitku liniju, a cijelu je kombinaciju zaokružila visokim crnim kožnim čizmama. S glamuroznom frizurom i upečatljivim crvenim ružem, Mirna je pozirala na raskošnom crvenom tepihu kazališta, zračeći samopouzdanjem i srećom.

Njezina objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare, a obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. "Gospođetina", "Prelijepaaa!", samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod fotografije. Mnogi su istaknuli kako glumica izgleda fantastično te da joj majčinstvo daje poseban sjaj. Jedan od pratitelja iskoristio je priliku i da postavi pitanje koje zanima mnoge: "A da li se ide na snimanje Kumova?". To ne čudi, s obzirom na to da je upravo uloga Matije Macan u popularnoj seriji Nove TV, Kumovi, Mirni donijela ogromnu popularnost diljem zemlje.

Podsjetimo, Mirna je nedavno zakoračila u najljepše životno poglavlje i postala je majka kćerkice Zore. Na Instagramu objavila neodoljive dvije fotografije svog misterioznog partnera, a kojemu još nije željela otkriti ni ime u medijima - kako gura kolica u kojima je njihovo dijete. Otkrila je kako su tada otputovali u susjednu nam Sloveniju, točnije u Ptuj, a gdje su se fotografirali i s prijateljima. Očito je kako Mirna uživa i živi punim plućima s budućim suprugom i predivnom kćerkicom Zorom.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Lijepa Mirna sudjelovala je u humanitarnoj akciji Nove TV
Ključne riječi
Nova TV kumovi Mirna Mihelčić showbiz

