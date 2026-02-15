Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA MREŽAMA

Stižu prve reakcije na pobjednice Dore! Evo što kažu korisnici društvenih mreža

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 23:54

Osim publici ispred TV ekrana i stručnom žiriju, nastup grupe LELEK svidio se i korisnicima društvenih mreža

Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Beču. Pobjednička skupina, koju čini pet vokalistica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, već je prošle godine na Dori osvojila zapaženo četvrto mjesto, a ove godine vratile su se snažnije s pjesmom "Andromeda", koja spaja moderne pop zvukove s tradicijskim motivima. Pjesma je inspirirana drevnim običajem sicanja, tradicionalnog tetoviranja žena u Bosni i Hercegovini i dijelovima Hrvatske, te kroz priču o mitološkoj Andromedi progovara o ženskoj snazi, slobodi i očuvanju identiteta.

Osim publici ispred TV ekrana i stručnom žiriju, nastup grupe LELEK svidio se i korisnicima društvenih mreža. Odmah nakon što su proglašene kao pobjednice, na X-u su osvanuli brojni pozitivni komentari. - "Potpuno zasluženo, bile su najbolje večeras", "Jako mi se sviđaju njihova estetika i njihovi glasovi. Sama pjesma je ok na prvo slušanje. Ovakva kandidatura je cijenjena na #Euroviziji.", "Cjelokupno najbolji paket od svih, bravo na odabiru Hrvati. Pjesma top, samo Zorja malo jače da ih nagazi sa vokalnim treninzima i bit će to lagano finale u svibnju", "Lelek, prvi ženski sastav od kraljica iz Feminnem" - samo su neke od reakcija.

Podsjetimo, kako smo saznali još prošle godine kad su također nastupile na Dori s pjesmom "The Soul of My Soul", ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

FOTO U green roomu kandidati se druže s članovima svojih timova, evo kakva je atmosfera
1/24

Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.

Ključne riječi
reakcije Lelek Finale Dora 2026. Dora showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!