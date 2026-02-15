Stižu prve reakcije na pobjednice Dore! Evo što kažu korisnici društvenih mreža

Grupa LELEK predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Beču. Pobjednička skupina, koju čini pet vokalistica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, već je prošle godine na Dori osvojila zapaženo četvrto mjesto, a ove godine vratile su se snažnije s pjesmom "Andromeda", koja spaja moderne pop zvukove s tradicijskim motivima. Pjesma je inspirirana drevnim običajem sicanja, tradicionalnog tetoviranja žena u Bosni i Hercegovini i dijelovima Hrvatske, te kroz priču o mitološkoj Andromedi progovara o ženskoj snazi, slobodi i očuvanju identiteta.

Osim publici ispred TV ekrana i stručnom žiriju, nastup grupe LELEK svidio se i korisnicima društvenih mreža. Odmah nakon što su proglašene kao pobjednice, na X-u su osvanuli brojni pozitivni komentari. - "Potpuno zasluženo, bile su najbolje večeras", "Jako mi se sviđaju njihova estetika i njihovi glasovi. Sama pjesma je ok na prvo slušanje. Ovakva kandidatura je cijenjena na #Euroviziji.", "Cjelokupno najbolji paket od svih, bravo na odabiru Hrvati. Pjesma top, samo Zorja malo jače da ih nagazi sa vokalnim treninzima i bit će to lagano finale u svibnju", "Lelek, prvi ženski sastav od kraljica iz Feminnem" - samo su neke od reakcija.

12. CROACIA🇭🇷 - Me gusta mucho su estética y sus voces. La canción en si a primera escucha está ok pero tampoco me ha enloquecido. Aún así, se agradecen en #Eurovision este tipo de candidaturas.#Dora2026

Nota: 7/10 — Eurovision Stan (@Stan_Eurovision) February 15, 2026

Celokupno najbolji paket od svih, bravo na odabiru Hrvati 👏🏼 pesma top, samo Zorja malo jace da ih nagazi sa vokalnim treninzima i bice to lagano finale u maju #Dora2026

pic.twitter.com/Q7ZCdDQjAt — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) February 15, 2026

Lelek 👏🏻👏🏻👏🏻 Prvi ženski sastav od kraljica iz Feminnem 😻 #Dora2026 — matej (@neXXt_cavalier) February 15, 2026

Podsjetimo, kako smo saznali još prošle godine kad su također nastupile na Dori s pjesmom "The Soul of My Soul", ime LELEK odabrale su jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Cilj im je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

Skupinu čini pet mladih vokalistica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Inka Večerina Perušić, a iza ovog projekta stoji Tomislav Roso koji je bio kandidat Big Brothera iz 2018. godine, a na prošlogodišnjoj Dori kao back vokal skupine Lelek bio je Marin Novaković koji je također sudjelovao u Big Brotheru 2018. godine. U toj sezoni Tomislavu Rosi pobjeda je izmakla za dlaku i kuću je napustio uoči superfinala. Nakon showa ostao je u prijateljskim odnosima s Marinom kojem je napisao i nekoliko pjesama.