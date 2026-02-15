Naši Portali
'Uživat ću na toj sceni kao prasica': Stela Rade slovi kao favoritkinja, a uoči finala Dore priznaje

Zagreb: Druga polufinalna večer Dore
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 11:40

Stela je prvo nastupila u petak u drugom polufinalu te izborila prolazak u top 16, a uoči finala na društvenim je mrežama istaknula kako se osjeća te što očekuje od nastupa

U nedjelju navečer na rasporedu je finale Dore koje se održava na zagrebačkom Prisavlju, a u njemu sudjeluje i mlada pjevačica iz Jastrebarskog Stela Rade. Stela je prvo nastupila u petak u drugom polufinalu te izborila prolazak u top 16, a uoči finala na društvenim je mrežama istaknula kako se osjeća te što očekuje od nastupa. "Vidimo se u finalu i jedva čekam, uživat ću na toj sceni kao prasica, a unaprijed hvala svima koji ćete glasati", napisala je 27-godišnjakinja na Instagramu uz nekoliko fotografija s HRT-a.

Inače, Stela nastupa s pjesmom "Nema te" koja je privukla puno pozornosti sa scenografijom, ali i dijelom koji glazbenica izvodi na harmonici. Za Dalmatinski portal otkrila je i jedan detalj svog nastupa. Naime, dok je pričala o svom kostimu objasnila je i da ima različite duljine noktiju. Na lijevoj ruci ima duge nokte, a na desnoj kraće. "S desnom rukom sviram harmoniku, a želim imati duge nokte tako da malo imam i dugih", pojasnila je pjevačica ovaj neobičan detalj s nastupa. Istaknula je i da joj je bilo važno da joj je kostim udoban te ga je zbog toga i mijenjala par dana prije roka. 

Tijekom polufinala, Stela je privukla puno pozornosti, a upravo zato je i, u trenutku pisanja ovog teksta, favoritkinja za pobjedu u našoj anketi.

Stela je poznata po nekoliko stvari. Prva od njih svakako je njezin glas i glazbeni izričaj, a tu se još dodaje i ružičasta boja koju Stela jako voli pa ju često možemo vidjeti s rozom frizurom ili nekim detaljima. Uz to, Stela svira i harmoniku te je velika zaljubljenica u automobile.

Podsjetimo, finale je na rasporedu u nedjelju, tada ćemo imati priliku ponovno čuti svih 16 finalista među kojima su: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji su Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a Dora se ove godine odvija u Zagrebu, točnije na Prisavlju u prostorijama HTV-a. U nedjelju ćemo tako saznati i tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji koja se odvija u Beču u svibnju.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Zagreb: Druga polufinalna večer Dore
1/16
Eurovizija Dora 2026. Stela Rade showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
