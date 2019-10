Tko je čudo od djeteta na Supertalentu? Ima samo 14 godina i bacila je žiri na koljena

Na pozornici Supertalenta pojavila se u klasičnoj išaranoj majici jedne osmašice koja završava osnovnu školu, ali da će pjesmom „I’m changing“ baciti žiri na koljena i natjerati Janka Popovića Volarića da stisne zlatni gumb, 14-godišnja Omišanka Gabriela Braičić nije mogla ni zamisliti.

– Zamalo nisam otišla na Supertalent jer se poklopilo da se održava na isti dan kada je meni “osmaška” večer, no onda se dogodio zlatni gumb – govori nam još uvijek u nevjerici, dodajući da joj je ipak drago što nije odabrala odlazak na „osmašku“ večer.

Foto: Nova TV

– Osjećam se presretno, uzbuđeno i veselim se ponovnom nastupu na Supertalentu – govori nam Gabriela kojoj je žiri udijelio niz komplimenata nakon maestralne izvedbe.

Ovako nešto se rijetko rađa

– Možda tvoje tijelo, tvoja majica pripada u 8. d, ali tvoj glas nikako ne pripada, tvoj glas pripada negdje drugdje – rekao joj je Davor Bilman, a Martina Tomčić ostala je bez teksta. – Doista se nema što reći. Ovo nema veze s ovozemaljskim talentima. Ovako nešto rađa je jedanput u tisuću godina, ti toga moraš biti svjesna – poručila je djevojčici koja nam kaže da se s glazbom susrela prije nego što je progovorila. – Već sa svoje tri godine počela sam pjevati – počinje 15-godišnjakinja koja je sada ponosna učenica Prirodoslovne škole u Splitu, ali svoje pjevačke ambicije ne namjerava ostaviti po strani. – U životu bih se htjela profesionalno baviti pjevanjem, a što bih htjela raditi u životu... tu ima još puno opcija – ističe mlada dama koja je među ostalim uspjela ostaviti Maju Šuput u nevjerici.

– Ja ne mogu vjerovati da ti imaš toliko godina! Ja ne kužim! Otkad sjedim za ovim stolom i žiriram, ovakvo nešto još nisam čula – rekla joj je pjevačica, a Janko Popović Volarić, koji joj je pritisnuo zlatni gumb, postavio je visoka očekivanja: „Dobar je bio nastup. Ovo ti meni nije ni da ni ne, jer ovo je zlatni gumb. Jedva čekam da te slušamo opet“.

Foto: Nova TV

Nije se bojala žirija

Najveća su joj podrška, kako ih od milja zove, “madre” i “padre”, ali zahvalna je mentorici Dubravki Pleško i profesorici vokalne tehnike Branki Pleštini Stanić.

– Najviše me bodre prijatelji i obitelj, a mojim vršnjacima bilo je predrago kad sam dobila zlatni gumb. Zapravo, nisu mogli vjerovati! – tvrdi uzbuđeno Omišanka, a nas je zanimalo koga se najviše bojala od članova žirija. – Nije me bilo strah, oni su svi odlični ljudi i profesionalci u svom poslu – kaže i otkriva da voli ići na koncerte, ali da nije išla na one veće.

– Nisam išla na velike koncerte osim kad je bio Queen Show u Spaladium areni, a jako bih htjela otići dogodine na koncert Celine Dion – govori za kraj. Podsjetimo, osim Gabrijele, u ovoj sezoni Supertalenta zlatni gumb dobili su i pjevač Marko Antolković i skupina Dream Team Babe iz Ljubuškog.