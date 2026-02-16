Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Prozvali su je najljepšom natjecateljicom u kući: Evo tko je Katarina iz 'Gospodina Savršnog'

16.02.2026.
Peta sezona RTL-ovog showa donijela je brojna nova lica, a među djevojkama koje su se odmah istaknule je i 23-godišnja Katarina Stamenković

U petoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni", koja se pod voditeljskom palicom Marka Vargeka snima na slikovitom grčkom otoku Kreti, za srca dvojice neženja, rukometaša Karla Godeca i modela Petra Rašića, bori se i Katarina Stamenković. Ova 23-godišnjakinja iz Novog Sada već je pri samom dolasku u vilu ostavila dojam izrazito samouvjerene i direktne osobe koja točno zna što želi. Njezina pojava nije prošla nezapaženo ni među ostalim djevojkama, koje su je ubrzo prozvale najljepšom natjecateljicom u kući, posebno hvaleći njezinu prirodnu ljepotu.

Za sebe kaže da je karizmatična, komunikativna i uvijek otvorena prema novim iskustvima, što su osobine koje joj pomažu u sklapanju novih poznanstava. Iako se generalno smatra smirenom osobom, Katarina otvoreno priznaje kako zna i burno reagirati ukoliko je netko isprovocira. Vjeruje da posjeduje dobru sposobnost procjene ljudi, što smatra svojom velikom prednošću u natjecateljskom okruženju showa. Ne boji se pokazati emocije niti napraviti prvi korak kada joj se muškarac svidi, a kao jedan od svojih najjačih aduta u zavođenju ističe svoj prodoran i intenzivan pogled.

Od samog početka emisije, Katarina nije skrivala svoje namjere. Jasno je i glasno dala do znanja da je na Kretu stigla kako bi se borila isključivo za naklonost modela Petra Rašića. Kada je riječ o muškarcima, ima vrlo jasne kriterije i zna što ne želi. Kako je otkrila, “mamini sinovi” kod nje nemaju nikakve šanse jer s takvim tipom muškaraca jednostavno ne može pronaći zajednički jezik. Priznala je i kako je u prošlosti često birala starije i "komplicirane" partnere, no uvjerena je da je to razdoblje sada definitivno iza nje.

Iako je upravo fizički izgled ono čime je prvo privukla pažnju, Katarina tvrdi da joj on u ljubavi nije presudan. Puno su joj važniji karizma, samopouzdanje i dobar smisao za humor kod partnera. Njezina odlučnost da pronađe pravu ljubav ogleda se i u spremnosti na velike životne korake. Izjavila je kako je za pravog muškarca spremna napraviti velike promjene, uključujući i preseljenje u drugu državu, čime je pokazala koliko ozbiljno shvaća svoju potragu za onim "savršenim".
