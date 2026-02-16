Naši Portali
POBJEDNICE DORE

VIDEO Lelek o prvim dojmovima: 'Iza nas su mjeseci rada, sve nam je ovo još nestvarno'

Zagreb: Knferencija za medije grupe Lelek nakon pobjede na Dori
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/46
Autor
Samir Milla
16.02.2026.
u 01:15

Osjećaj je stvarno nestvaran. Prije svega osjećamo ogroman ponos – na nas same, na našu ekipu i na našeg menadžera koji je sve pokrenuo i od početka vjerovao u ovu priču. Na tome smo mu neizmjerno zahvalne, jer nas je naučio povjerenju, dobroti i zajedništvu, rekle su na press konferenciji

Pobjeda na Dori za grupu Lelek označila je vrhunac višemjesečnog rada, ali i početak intenzivnih priprema za Eurosong. Neposredno nakon proglašenja pobjednica, Lara Brtan, Korina Olivija Rogić, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić te Marina Ramljak su se susrele s novinarima na press konferenciji, gdje su govorile o emocijama, zajedništvu koje ih povezuje te o poruci pjesme Andromeda. Iako još uvijek pod dojmom uspjeha, poručuju kako su spremne za izazove koji slijede i kako će dati sve od sebe da Hrvatsku predstave na najbolji mogući način.
Kako se osjećate nakon pobjede? Osjećaj je stvarno nestvaran. Prije svega osjećamo ogroman ponos – na nas same, na našu ekipu i na našeg menadžera koji je sve pokrenuo i od početka vjerovao u ovu priču. Na tome smo mu neizmjerno zahvalne, jer nas je naučio povjerenju, dobroti i zajedništvu.

Što vam ova pobjeda osobno znači? Jako smo ponosne jer smo se zaista trudile i dale sve od sebe. I dalje nam je sve pomalo nestvarno, kao da sanjamo. Sav trud se isplatio i potrudit ćemo se još više raditi kako bismo Hrvatsku predstavile na najbolji mogući način.

Kako je bilo proći kroz sve ovo nakon prošlogodišnjeg iskustva? Ništa se ne može usporediti s ovim osjećajem. Svih pet dijelimo istu emociju – ogroman ponos. Ove godine svi izvođači su uložili puno truda i bila je zaista posebna Dora. Ponosne smo i na cijeli tim koji stoji iza nas, jer iza ovih nekoliko minuta na pozornici stoji jako puno ljudi i puno rada.

Što za vas znači sav trud koji publika možda ne vidi? Iza tri minute nastupa stoje mjeseci rada – pisanja, vježbanja i priprema. Ljudi vide samo izvedbu, ali iza toga je ogroman proces. Zato smo jako zahvalne i ponosne na cijeli tim.

Jeste li već razmišljale o Eurosongu ili još uživate u ovom trenutku? Sve nam je još uvijek pomalo nestvarno i mislim da ćemo tek s vremenom postati svjesne što se dogodilo. Za sada samo uživamo u trenutku i sretne smo što je publika prepoznala naš trud.

Planirate li promjene nastupa za Eurosong? Sigurno ćemo neke stvari doraditi, ali o detaljima još nismo razgovarale. Trenutno smo još uvijek pod dojmom pobjede i nismo ulazile u konkretno planiranje.

Ukrajinu predstavlja grupa sličnog imena - Leleka. Može li to zbuniti publiku? Poslušale smo njihovu pjesmu i jako nam se sviđa. Veselimo se upoznavanju i druženju s njima. Ako i dođe do zabune oko imena, vjerujemo da će sve biti u pozitivnom i prijateljskom tonu.

Hoće li pjesma biti izvedena i na engleskom? Ne. Pjesma ostaje na hrvatskom. Prošle godine smo dobile puno poruka publike da im je draže kada izvođači pjevaju na svom jeziku, i želimo to poštovati.

Kako ćete u sljedeća tri mjeseca predstaviti svoju priču Europi? Naša priča govori o prošlosti, ali i o snazi i zajedništvu žena u teškim trenucima. Vjerujemo da je to univerzalna poruka koja može doprijeti do publike i izvan Hrvatske.

Tko vam je prvi čestitao nakon pobjede? Osim nas međusobno, među prvima nam je čestitala Stela Rade. Bila je presretna i odmah nas je zagrlila.

Kako ćete proslaviti pobjedu? Još nismo konkretno planirale, ali vjerojatno ćemo proslaviti s ostalim sudionicima i ekipom.

Jeste li spremne na sve obaveze koje slijede? Imamo zajednički raspored u aplikaciji i tamo pratimo sve što nas čeka. Već sada vidimo da će tempo biti intenzivan.

Kako ćete uskladiti fakultet, posao i pripreme za Eurosong? Nije jednostavno uskladiti pet različitih rasporeda, ali kad god treba, pronađemo vrijeme. Ovo nam je sada prioritet i želimo se tome maksimalno posvetiti.

