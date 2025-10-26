Naši Portali
PROBLEM U NJOJ?

Nakon četiri propala braka ostala je sama! Sad se javio prvi bivši muž i otkrio da ga je varala

26.10.2025.
u 08:00

Prvi bivši suprug slavne J Lo javio se na Instagramu i otkrio da ga je slavna pjevačica varala.

Bivši suprug Jennifer Lopez, Ojani Noa, u subotu je na Instagramu objavio status u kojem je 56-godišnju pjevačicu i glumicu optužio za prevaru tijekom njihovog braka. Noa, koji je s Lopez bio u braku manje od godinu dana tijekom 90-ih, osvrnuo se na njezinu nedavnu izjavu u emisiji The Howard Stern Show, gdje je izjavila da nikada nije bila istinski voljena jer njezini bivši partneri "nisu bili sposobni" pružiti joj ljubav.

"Prestani nas omalovažavati. Prestani nas prikazivati kao negativce dok ti igraš ulogu žrtve. Problem nismo mi. Nije to bio moj problem. Ti si ta koja nije mogla držati noge skupljene. Ljudi su te voljeli više puta. Bila si udana četiri puta i imala si bezbroj veza između tih brakova. Imala si i dobrih odnosa, a ja sam bio jedan od njih. Bio sam zaljubljen u tebe", započeo je Noa.

Nastavio je govoreći o svojoj odanosti i ljubavi prema Lopez, koju je podržavao na mnogo načina: "Preselio sam se u drugu državu da bih te podržao, štitio i brinuo o tebi. Bio sam divan, iskren i odan. Nikada ti nisam lagao, nikada se nisam loše ponašao, nikada te nisam prevario. Bio sam dobar prema tebi – možda čak previše dobar muškarac za tebe. Ti si odlučila lagati, varati me, a iako sam ostao uz tebe, ti si izabrala nešto drugo", poručio je Noa. Na kraju je pozvao Lopez da konačno kaže istinu: "Reci istinu barem jednom. Neka ljudi znaju da si ti problem. Trebala bi se sramiti", zaključio je Noa, dodajući da je Lopez izabrala slavu umjesto njihove veze.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu
1/16

Ojani Noa upoznao je Jennifer Lopez 1996. godine u restoranu Glorije Estefan u Miamiju. Par se vjenčao u veljači 1997., ali su se razveli svega 11 mjeseci kasnije. Zanimljivo je da je Noa prošle godine komentirao razvod Lopez od Bena Afflecka za Daily Mail, ističući da nema "loših osjećaja" prema bivšoj supruzi. "Uvijek ću biti njen prijatelj. Razvod je težak, suosjećam s oboje", rekao je tada. Nakon braka s Noom, Lopez je bila u braku s Crisom Juddom od 2001. do 2002. te s Marcom Anthonyjem od 2004. do 2011., s kojim ima 17-godišnje blizance, Maxa i Emmu. 2022. godine udala se za Bena Afflecka, više od dva desetljeća nakon prvih zaruka. No, brak je okončan u siječnju 2025. godine nakon što je Lopez u kolovozu 2024. podnijela zahtjev za razvod.

Tijekom svog gostovanja u The Howard Stern Show, Lopez je govorila o svom iskustvu u ljubavnim odnosima. Na pitanje je li ikada bila istinski voljena, odgovorila je s "ne". "Ono što sam naučila nije da nisam vrijedna ljubavi – nego da oni nisu sposobni pružiti je. Nemaju to u sebi", izjavila je Lopez, dodajući da su joj bivši partneri davali sve što su mogli – prstenje, darove, kuće, brakove – ali joj nisu mogli pružiti ljubav kakvu je željela. Također je priznala da je "ponekad imala problema s voljenjem same sebe", što je bila jedna od najtežih lekcija koju je naučila u svom životu.

Aleksandar Stanković otkrio: Tri puta su mi zabranili goste u emisiji, a jedan tip ljudi nikada ne bih pozvao

Ojani Noa varanje bivši suprug J lo Jennifer Lopez showbiz

Kupnja