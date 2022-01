Najvjernije navijačice naših rukometaša: Cijene privatnost i nisu aktivne na društvenim mrežama

Hrvatska rukometna reprezentacija porazom je započela natjecanje na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj. Danas igra možda odlučujuću utakmicu za ulazak u nastavak natjecanja, a suparnik joj je Srbija. Naši rukometaši imaju s tribina veliku podršku navijača, među kojima su i njihove supruge i djevojke. Za razliku od supruga i djevojaka naših nogometaša, supruge i djevojke rukometaša nisu toliko popularne i aktivne na društvenim mrežama.

Kapetan naše reprezentacije Domagoj Duvnjak (33) suigračima će se pridružiti kasnije, a na prvenstvu će nesumnjivo imati podršku supruge Lucije, s kojom je još od školskih dana. Upoznali su se u srednjoj školi u Đakovu, a prve dvije godine sjedili su zajedno u klupi.

- Oduvijek sam bio zaljubljen u Luciju. Prije nego što smo započeli vezu, bili smo prijatelji, a ljubav je došla spontano. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali i dobrotom i iskrenošću - priznao je rukometaš koji je već u trećem razredu srednje škole priznao Luciji što prema njoj osjeća. Vjerno ga je pratila na utakmicama, a nakon njegova prelaska u HSV, preselila se k njemu Hamburg.

- Neprestano je vesela. Kad sam tužan i utučen poslije utakmice i kad ne mogu nikoga pogledati, ona me uspije razveseliti izjavom ili potezom. To najviše cijenim kod nje. Lucijina kvaliteta je i prilagodljivost. Najbolje je što se o svemu dogovorimo - hvalio je Domagoj u intervjuu svoju odabranicu. Lucija je i nakon odlaska u Njemačku nastavila studij socijalnog rada, a zbližila se sa suprugama i djevojkama Duvnjakovih suigrača. Nakon duge veze, par se u listopadu 2019. u tajnosti oženio, a pretprošle godine u svibnju dobio sina Šimu. Lucija je svojedobno rekla da ju je Domagoj privukao emotivnošću i skromnošću.

I Ivan Čupić (35) suprugu Neru ljubi još od srednjoškolskih dana, a pred oltar su stali 2007. godine. Prije 14 godina dobili su kćer Barbaru, kćer Ivu prije devet godina, Niku prije pet godina, a najmlađu, četvrtu kćer Maru prije četiri godine. Par nije htio znati spol četvrtog djeteta sve do njegova rođenja, a Ivan je rekao da mu nije važno hoće li biti muško ili žensko nego samo da beba i majka budu dobro. Rukometaš je svojedobno otkrio da nije sklon svađama.

- U bračnim razmiricama uvijek prvi popuštam jer ne volim dugo biti u takvoj situaciji. Čak i kad znam da sam u pravu, prvi popustim radi mira u kući - rekao je Čupić.

Školska ljubav bila je presudna i kod jednog od naših najmlađih reprezentativaca, 23-godišnjeg Halila Jaganjca, koji je u vezi s Riječankom Adisom Halačević. Iako se i dulje znaju, u vezi su od završetka srednje škole.

- Ona je moj oslonac od trenutka kad još nisam znao gdje ću igrati i kako će mi se razvijati karijera - izjavio je svojedobno Halil.

- Od Halila se očekuje borbenost, on je izrazito jak i zna se da može stisnuti! Nije lako gledati kako ga suparnici u igri tuku, ali, srećom, nije imao teže ozljede. No, nakon što ga medicinsko osoblje pregleda, ja sam tu da ga mazim i pazim - rekla je njegova Adisa.

Rukometaš PPD-a Zagreb David Mandić rođen je u Ljubuškom prije 24 godine, a na prvoj utakmici EP-a zbog grubog prekršaja dobio je plavi karton pa neće moći igrati protiv Srbije. S tribina ga je bodrila supruga Ana, s kojom se vjenčao lani u Mostaru, nakon četiri godine veze. Par je godinu prije sklopio brak kod matičara, a prošlog ljeta priredio i crkveno vjenčanje.

Luka Cindrić (28) je zbog koronavirusa propustio prvu utakmicu prvenstva. Rukometaš Barcelone trebao bi se priključiti suigračima u sljedećim utakmicama, a s tribina će ga bodriti partnerica Lara Stipetić, s kojom je prije dvije godine dobio kćerkicu Alisu. Ponosni tata tada je na Instagramu objavio:

"Ovakve testove svemir daje samo najjačima. Alisa, dobro nam došla na ovaj divni svijet."Kruna je to ljubavi koja je počela u njihovu rodnom gradu Ogulinu. Lara se ondje također bavila rukometom, a proglašena je i najboljom sportašicom grada. Prije 11 godina je na izboru za najljepšu sportašicu Karlovačke županije proglašena drugom pratiljom.Marin Šipić (25) sedam godina ljubi samozatajnu Andreu Šarčević. Godinama su održavali vezu na daljinu s obzirom na to da je atraktivna Splićanka studirala u Zagrebu, a sudeći po fotografijama na Instagramu, nedavno je dobila i diplomu, i to prestižnog Medicinskog fakulteta. Par slobodno vrijeme koristi za putovanja u egzotične destinacije, čime se često zna pohvaliti na društvenim mrežama.

