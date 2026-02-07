Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OMILJENI KVIZ

Ovaj lovac ostvario je najviše pobjeda u 'Potjeri', a najveći osvojeni iznos u povijesti kviza je u 40 tisuća eura

Foto: HRT
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 18:00

Kao natjecatelj s najvećim brojem osvojenih koraka u završnoj potjeri istaknuo se Sven Marcelić, a kasnije je postao lovacu "Superpotjeri"

U četvrtak, 5. ožujka emitirat će se 1800. emisija HRT-ovog popularnog kviza „Potjera“. Ovaj kviz znanja se na HTV-u prikazuje od 2013. a hrvatska je inačica licencnoga formata „The Chase“ koji se na britanskom ITV-u prikazuje od 2009. U kvizu četvero natjecatelja ponaosob igra protiv profesionalnoga “kvizaša” (“lovca”) koji ih nastoji onemogućiti u osvajanju novčane nagrade. Svi natjecatelji koji prođu izravno sučeljavanje s lovcem dolaze u završnu potjeru u kojoj zajednički pokušavaju obraniti dotad osvojeni novčani iznos. HRT je za portal srednja.hr otkrio neke zanimljive informacije o kvizu poput one da je najveći osvojeni iznos u povijesti kviza iznosio je 294 tisuće kuna, odnosno oko 40 tisuća eura.

Taj su rezultat ostvarili Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić, koji su u igri skupili 16 koraka i u završnoj potjeri uspjeli pobjeći lovcu Kreši. Kao natjecatelj s najvećim brojem osvojenih koraka u završnoj potjeri istaknuo se Sven Marcelić, koji je u rujnu 2022. godine skupio čak 22 koraka i sam pobijedio Krešu, nakon što su njegovi suigrači ispali u prethodnoj fazi igre. Kada je riječ o lovcima u završnoj potjeri, najviše koraka sustigao je Mladen Vukorepa, i to 19. Ekipa je u tom slučaju imala početnu prednost od 18 koraka, no nakon njegova pogrešnog odgovora na prvo pitanje, Mladen je sustigao 19 koraka i pobijedio natjecatelje. statistički najuspješniji, odgovor je jasan – Krešimir Sučević Međeral.

U 393 emisije u ulozi lovca ostvario je 328 pobjeda i 65 poraza, što čini impresivnih 83,46 posto uspješnosti. Unatoč tome, upravo je protiv njega osvojen najveći iznos u povijesti kviza.  Podsjetimo, u britanskom je originalu šestero “lovaca” od kojih je najpoznatiji Mark Labbett (The Beast), a u hrvatskoj ih je inačici četvero: Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa. Svoju veliku popularnost i konstantnu visoku gledanost kviz uvelike duguje njihovu svježem i individualiziranom načinu predstavljanja znanja.

FOTO Severina napravila ludu atmosferu u Samoboru, jedan mali obožavatelj imao je posebnu poruku za nju
1/36
Ključne riječi
showbiz Dean Kotiga Mladen Vukorepa Krešimir Sučević Međeral Morana Zibar HRT potjera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!