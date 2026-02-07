Ovaj lovac ostvario je najviše pobjeda u 'Potjeri', a najveći osvojeni iznos u povijesti kviza je u 40 tisuća eura

U četvrtak, 5. ožujka emitirat će se 1800. emisija HRT-ovog popularnog kviza „Potjera“. Ovaj kviz znanja se na HTV-u prikazuje od 2013. a hrvatska je inačica licencnoga formata „The Chase“ koji se na britanskom ITV-u prikazuje od 2009. U kvizu četvero natjecatelja ponaosob igra protiv profesionalnoga “kvizaša” (“lovca”) koji ih nastoji onemogućiti u osvajanju novčane nagrade. Svi natjecatelji koji prođu izravno sučeljavanje s lovcem dolaze u završnu potjeru u kojoj zajednički pokušavaju obraniti dotad osvojeni novčani iznos. HRT je za portal srednja.hr otkrio neke zanimljive informacije o kvizu poput one da je najveći osvojeni iznos u povijesti kviza iznosio je 294 tisuće kuna, odnosno oko 40 tisuća eura.

Taj su rezultat ostvarili Puljanin Marko Vejzović, Zadranin Julije Žigo, Splićanin Robert Lojpur i Dubrovčanin Antonio Mustahinić, koji su u igri skupili 16 koraka i u završnoj potjeri uspjeli pobjeći lovcu Kreši. Kao natjecatelj s najvećim brojem osvojenih koraka u završnoj potjeri istaknuo se Sven Marcelić, koji je u rujnu 2022. godine skupio čak 22 koraka i sam pobijedio Krešu, nakon što su njegovi suigrači ispali u prethodnoj fazi igre. Kada je riječ o lovcima u završnoj potjeri, najviše koraka sustigao je Mladen Vukorepa, i to 19. Ekipa je u tom slučaju imala početnu prednost od 18 koraka, no nakon njegova pogrešnog odgovora na prvo pitanje, Mladen je sustigao 19 koraka i pobijedio natjecatelje. statistički najuspješniji, odgovor je jasan – Krešimir Sučević Međeral.

U 393 emisije u ulozi lovca ostvario je 328 pobjeda i 65 poraza, što čini impresivnih 83,46 posto uspješnosti. Unatoč tome, upravo je protiv njega osvojen najveći iznos u povijesti kviza. Podsjetimo, u britanskom je originalu šestero “lovaca” od kojih je najpoznatiji Mark Labbett (The Beast), a u hrvatskoj ih je inačici četvero: Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa. Svoju veliku popularnost i konstantnu visoku gledanost kviz uvelike duguje njihovu svježem i individualiziranom načinu predstavljanja znanja.