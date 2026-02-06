Nevjerojatno rijedak fenomen 'krvavog snijega' čeka Njemačku: Ostavlja crvenkaste tragove posvuda

U pojedinim dijelovima Njemačke uskoro bi se mogao pojaviti rijedak prirodni fenomen poznat kao 'krvavi snijeg'. Iako naziv zvuči zabrinjavajuće, meteorolozi poručuju da nema razloga za strah. Stručnjak Jan Schenk izjavio je za Focus Online kako pojava nije opasna.

Fenomen nastaje kada saharska prašina stigne nad Europu i pomiješa se s oborinama. Tijekom ljetnih mjeseci češće se bilježi takozvana 'krvava kiša', koja na automobilima i fasadama ostavlja crvenkaste ili smeđe tragove, a sada bi se sličan efekt mogao pojaviti i u snijegu, javlja Fenix magazin.

Prema objašnjenju Schenka, iznad planine Atlas formiralo se područje niskog tlaka koje podiže velike količine pijeska iz Sahare i prenosi ih prema Italiji i Njemačkoj. Diplomirani meteorolog Dominik Jung dodaje da se sitna zrnca pijeska pritom vežu uz kapljice vode ili kristale leda, što rezultira obojenim oborinama.

Prema prognozama Njemačke meteorološke službe (DWD), najveća je vjerojatnost pojave ovog neobičnog snijega u sjevernim, istočnim i središnjim dijelovima zemlje, gdje se tijekom vikenda očekuju oborine u obliku kiše ili snijega. Zapad i jugozapad Njemačke, prema trenutačnim prognozama, trebali bi ostati suhi pa se ondje ova pojava ne očekuje.