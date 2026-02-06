Elton John ogorčen zbog saznanja da ga je Daily Mail hakirao

Pjevač Elton John rekao je u petak na Visokom sudu u Londonu da ga je razbjesnilo kada je saznao za navode da su mu fiksni telefoni prisluškivani u ime Daily Maila, rekavši da su postupci novina bili "izvan čak i najosnovnijih standarda ljudske pristojnosti". Iskusni pjevač, poznat po hitovima kao što su "Rocket Man" i "Your Song", tuži Associated Newspapers, izdavača Daily Maila, zbog navodno raširenih zadiranja u privatnost, zajedno sa svojim suprugom Davidom Furnishom, princom Harryjem i četvero drugih.

Associated poriče optužbe za hakiranje telefona i druge nezakonite radnje te kaže da su članci njihovih novina utemeljeni na informacijama koje su već bile javno dostupne ili dobivene iz legitimnih izvora, poput vijesti koje procure iz društvenih krugova slavnih osoba. Tvrdnje su nazvali "apsurdnim klevetama". John, koji se pojavio putem video veze, rekao je da je za navodne nepravilnosti Maila saznao tek kada mu je to rekla njegova bliska prijateljica, glumica Elizabeth Hurley, koja je još jedna od tužiteljica.

Hurley je privatni istražitelj obavijestio da su Johnovi fiksni telefoni bili prisluškivani dok je boravila kod njega nedugo nakon rođenja sina. Dokazi privatnog istražitelja jedno su od glavnih spornih pitanja u slučaju jer je, nakon što je izvorno dao izjavu u prilog tužiteljima, sada povukao tu izjavu i bacio sumnju u njezinu autentičnost. "Kad smo shvatili ozbiljnost onoga što se dogodilo... Bili smo ogorčeni", rekao je John koji ne posjeduje mobitel. Pojasnio je da su mu, dok je Hurley boravila kod njega, tri fiksna telefona hakirana. „Bio sam ogorčen“, istaknuo je pjevač.