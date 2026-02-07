Ivana Plechinger o moždanom udaru koji je imala sa 39 godina: 'Preživjela sam. Imam posljedice'

Voditeljica, pjevačica i spisateljica Ivana Plechinger oglasila se na Facebooku. U podužoj objavi prisjetila se svog iskustva kada je doživjela moždani udar sa 39 godina. "Imala sam moždani. U trideset i devetoj. Rano. Mislila sam da se to događa samo „starcima" nakon šezdeset i neke. E, pa krivo sam mislila... Preživjela sam. Imam posljedice. Sad sam u glavu udarena i malo više nego prije. Ali tu sam, dobro sam, sretnija, zdravija i pametnija, znam kako da mi se to više nikada ne dogodi. A želim da se to NIKOME ne dogodi... I zato - čuvajte se stresa ljudi dragi, stres je zapravo riječ za strah odjevena u "moderno" ruho... Riječ stres nismo ni imali u rječniku prije 30-ak godina, zar ne? Izbjegavajte sve što vas bespotrebno plaši: vijesti koje, kako bi prodale same sebe, sve bojaju tamnijom od crnog, ljude koji vas prazne umjesto da vas pune, sve one ljubavi u kojima više nema ljubavi... Krećite se što više, jedite što zelenije, čišće i svježije, tamne misli što češće bojajte u ružičaste. Smije se to - znate li to? Budite zahvalni - ΝΑ SVEMU!" započela je Ivana i nastavila:

"I to se može, kad ti postane jasno da postoji smisao u SVEMU, pa i u najtežim situacijama koje su nam se dogodile. Tamo je ta zahvalnost skrivena jako duboko, ali jednom kad ju uspiješ pronaći, bit će Sveti Gral za tebe. Probaj, ja jesam, isplati se u zlatnim životnim novčanicama. Nemojte živjeti poput drugih, nemojte razmišljati poput drugih, taj Put čudesan je put, na njemu nema gužve i baš zato njime se najmirnije putuje. Grlite snažnije, ljubite strasnije, volite dublje i sebe i druge."

Dodala je i da bi ljudi trebali više misliti na sebe. "Da sebe. Ako u vama nije ljubav, teško ćete ju drugima dati... Gledajte dirljive filmove, čitajte mudre knjige (zašto ne i moje) plešite uvijek srcem, a ne umom. Živite srcem, a ne umom. Um nema pojma! Okačite ga poput starih kopački na klin, otvorite srce, razvucite osmijeh i suza će biti manje, ljubavi više, a bolnice će biti praznije. Na ovaj dan, Dan crvenih haljina, posvećen borbi protiv moždanog udara kod žena, želim sve ovo i ženama i muškarcima. Jedno smo. Mislite na sebe prijatelji dragi, ako nema vas - sve staje. Ne može to tako. Ne dajte sebe strahu, tako je lako okrenuti se ljubavi. Probajte. Smije se i to. S ljubavlju i poštovanjem svima, Ivana Plechinger" zaključila je u objavi koju možete pogledati OVDJE.