Nakon što se vratila s putovanja života, Kolinda Grabar Kitarović objavila je fotografije sa suprugom, evo gdje su bili

VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 17:20

Na seriji fotografija vidimo je nasmijanu na tribinama, ogrnutu hrvatskom trobojnicom i s prepoznatljivom navijačkom kapom na glavi

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je oduševila svoje pratitelje objavom na Instagramu, ovaj put izravno sa svečanog otvorenja Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026. Na seriji fotografija vidimo je nasmijanu na tribinama, ogrnutu hrvatskom trobojnicom i s prepoznatljivom navijačkom kapom na glavi. "Sinoć na otvorenju Zimskih olimpijskih igara. Idemo, Hrvatska! Go, Team Croatia!", napisala je u opisu. Njezina objava brzo je prikupila pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima ostavljali poruke podrške poput "Wonderful!!".

Na otvorenje Zimskih olimpijskih igara došla je u društvu supruga Jakova kojeg smo zadnji put u društvu supruge vidjeli prije nešto više od mjese dana na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora. Iako je njezina strastvena podrška s tribina prizor na koji je hrvatska javnost navikla, njezin boravak u Milanu ima i snažnu službenu notu. Od 2020. godine Grabar-Kitarović je neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gdje obnaša iznimno važnu funkciju predsjednice Komisije za buduće domaćine Olimpijskih igara. Ovaj sportski događaj uslijedio je samo nekoliko dana nakon što se vratila s putovanja života.

Krajem siječnja i početkom veljače, Grabar-Kitarović je ispunila svoj san i posjetila Antarktiku, a s te ledene ekspedicije vratila se 30. siječnja, netom prije leta za Italiju. Čini se da joj hladna klima nimalo ne smeta, jer je iz najhladnijeg dijela svijeta stigla ravno na zimske sportske terene.  Tijekom boravka u Milanu, osim praćenja natjecanja, sudjelovala je i na 145. zasjedanju MOO-a. Upravo je na tim sastancima predstavila prijedlog za reformu procesa odabira budućih domaćina Igara, što je iznimno važno s obzirom na rastući interes za domaćinstvo Ljetnih olimpijskih igara 2036. godine.

